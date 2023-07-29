Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tities Sapoetra Ingin Perempuan Saling Support lewat Koleksi NALA di JFFF

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |19:03 WIB
Tities Sapoetra Ingin Perempuan Saling Support lewat Koleksi NALA di JFFF
Koleksi Tities Sapoetra. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEMBAWA acara, aktor, sekaligus desainer Tities Sapoetra memamerkan koleksi busananya dalam ajang Jakarta Food and Fashion Festival (JFFF) hari kedua di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Lewat koleksi dari brand Ties Sapoetra, dia menghadirkan koleksi bertema NALA yang memiliki arti Ratu dalam bahasa Afrika.

“Jadi sesuai tema JF3 itu sendiri yaitu Power Empowerment, saya ingin para perempuan di sekelilingnya dapat saling support untuk kemajuan kehidupan, entah itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam karier mereka. Lewat koleksi ini saya juga ingin memberikan kenyamanan kepada wanita seperti seorang Ratu,” tuturnya.

JF3

Pada koleksi ini Tities menggunakan 70% bahan organic demi menggaungkan sustainable fashion dalam berkarya. Dia juga menggunakan dua bahan yang menonjol dalam koleksi ini yaitu bahan canvas organic dan cotton organic.

Halaman:
1 2
      
