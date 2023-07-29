4 Potret Pevita Pearce Nge-teh Cantik dengan Blazer Hijau

MEMILIKI darah campuran Wales-Banjarmasin, penampilan Pevita Pearce memang kerap membuat banyak orang kagum. Paras cantik itu pun ditambah dengan kemampuannya memilih outfit yang dikenakan.

Tak heran, Pevita Pearce diidolakan banyak orang baik perempuan maupun laki-laki. Meski tak pernah tampil mencolok, namun ia selalu sukses tampil memesona.

Seperti pada penampilannya dalam beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Meski hanya mengenakan atasan blazer hijau dengan detail giltter nan berkilau, penampilan Pevita Pearce justru tampak memukau, seperti dilansir dari akun instagramnya, @pevpearce.

Senyum manis

Dalam potret ini, penampilan Pevita makin tampak memesona dengan ekspresi senyum lebarnya yang manis. Meski difoto secara candid, namun kecantikannya dalam potret ini tampak begitu terpancar.

BACA JUGA: Pose Hot Maria Vania Pakai Bikini di Jacuzzi Bikin Netizen Salfok

Potret cantik saat minum teh

Meski sedang menikmati segelas teh di tangannya, Pevita Pearce tampak membuat siapapun yang memandangnya dibuat terpana. Pasalnya, ia tampak melempar tatapan maut ke arah kamera yang membuat penampilannya kian memesona.