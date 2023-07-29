Marion Jola Pamer Rambut Baru, Makin Hot Pakai Warna Merah

PENYANYI cantik Marion Jola bukan hanya jago memadukan busana yang membuatnya kerap standout. Perempuan cantik ini pun pintar mengubah gaya rambutnya, sehingga terlihat selalu fresh.

Dengan kepercayaan diri yang tinggi, tidak heran Marion Jola selalu terlihat cantik dengan berbagai model rambut. Seperti pada gaya rambut terbarunya kali ini, Marion Jola tampak lebih berani dengan warna rambut terang, yakni warna merah. Penampilan barunya itu tampak ia pamerkan dalam beberapa potret yang diunggah di stories Instagramnya.

Seperti apa penampilan baru dari wanita yang akrab disapa Lala ini dengan gaya rambut berwarna merah? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instaramnya, @lalamarionmj.

Makin hot

Dalam video yang diunggah sang hair stylish di akun Instagramnya, penampilan Lala makin terlihat hot dengan rambut berwarna merahnya. Meski masih tampak konsisten dengan gaya rambut bob, aura seksinya tampak kian terpancar dengan warna rambut tersebut.

Ekspresi fierce nan memikat

Dalam potongan video tersebut, Lala juga tampak sesekali memamerkan warna rambutnya. Salah satunya terlihat dalam tangkapan potret berikut. Ia tampak melempar ekspresi fierce nan memikat sambil memamerkan gaya rambut barunya.

Makin modis dan SWAG abis!

Warna rambut merahnya itu juga membuat penampilan Lala kian modis. Salah satunya bisa terlihat dalam potret berikut. Penampilan Lala tampak SWAG abis dengan outfit luaran jaket kulit dengan dalam tanktop.

Tidak lupa, penampilannya juga kian modis dengan sebuah headphone berwarna putih yang menutupi sebagian rambut merahnya.