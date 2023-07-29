Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Marion Jola Pamer Rambut Baru, Makin Hot Pakai Warna Merah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |15:28 WIB
Marion Jola Pamer Rambut Baru, Makin Hot Pakai Warna Merah
Marion Jola. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI cantik Marion Jola bukan hanya jago memadukan busana yang membuatnya kerap standout. Perempuan cantik ini pun pintar mengubah gaya rambutnya, sehingga terlihat selalu fresh.

Dengan kepercayaan diri yang tinggi, tidak heran Marion Jola selalu terlihat cantik dengan berbagai model rambut. Seperti pada gaya rambut terbarunya kali ini, Marion Jola tampak lebih berani dengan warna rambut terang, yakni warna merah. Penampilan barunya itu tampak ia pamerkan dalam beberapa potret yang diunggah di stories Instagramnya.

Seperti apa penampilan baru dari wanita yang akrab disapa Lala ini dengan gaya rambut berwarna merah? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instaramnya, @lalamarionmj.

Makin hot

Marion Jola

Dalam video yang diunggah sang hair stylish di akun Instagramnya, penampilan Lala makin terlihat hot dengan rambut berwarna merahnya. Meski masih tampak konsisten dengan gaya rambut bob, aura seksinya tampak kian terpancar dengan warna rambut tersebut.

Ekspresi fierce nan memikat

Marion Jola

Dalam potongan video tersebut, Lala juga tampak sesekali memamerkan warna rambutnya. Salah satunya terlihat dalam tangkapan potret berikut. Ia tampak melempar ekspresi fierce nan memikat sambil memamerkan gaya rambut barunya.

Makin modis dan SWAG abis!

Marion jola

Warna rambut merahnya itu juga membuat penampilan Lala kian modis. Salah satunya bisa terlihat dalam potret berikut. Penampilan Lala tampak SWAG abis dengan outfit luaran jaket kulit dengan dalam tanktop.

Tidak lupa, penampilannya juga kian modis dengan sebuah headphone berwarna putih yang menutupi sebagian rambut merahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/612/3030065/marion_jola-PnDK_large.jpg
Marion Jola Pamer Bikini di Pinggir Pantai, Tampilkan Wajah Menggoda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021591/potret-marion-jola-ulang-tahun-ke-24-harus-rebahan-di-rumah-sakit-D23gWrGwQq.jpg
Potret Marion Jola Ulang Tahun Ke-24, Harus Rebahan di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020852/marion-jola-tampil-seksi-dan-eksotis-dengan-dress-merah-netizen-kalau-kayak-gini-rela-maghrib-terus-2JZfRgDlSy.jpg
Marion Jola Tampil Seksi dan Eksotis dengan Dress Merah, Netizen: Kalau Kayak Gini Rela Maghrib Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3010616/tampil-stunning-pakai-dress-hitam-marion-jola-disebut-mirip-j-lo-RPFY3bUnFw.jpg
Tampil Stunning Pakai Dress Hitam, Marion Jola Disebut Mirip J.Lo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/612/3004148/potret-seksi-marion-jola-di-pantai-pamer-perut-rata-bikin-salfok-qG7nGmIC64.jpg
Potret Seksi Marion Jola di Pantai, Pamer Perut Rata Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/194/2997417/5-potret-marion-jola-pamer-tubuh-langsing-dan-kulit-eksotis-Xf45JpOyE5.jpg
5 Potret Marion Jola Pamer Tubuh Langsing dan Kulit Eksotis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement