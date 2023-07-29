Punya Koleksi Satu Lemari, Cut Meyriska Beberkan Kriteria Tas Kesukaannya

TAS memang menjadi salah satu item yang dikoleksi banyak perempuan. Banyak artis perempuan mengoleksi tas, baik tas mahal maupun limited edition, termasuk Cut Meyriska.

Cut Meyriska pun mengaku memiliki koleksi tas bermerek hingga satu lemari penuh. Namun, istri Roger Danuarta itu tampaknya tak ingin sembarangan dalam mencari tas yang bakal masuk dalam daftar koleksinya.

Wanita asal Medan, Sumatera Utara itu mengaku punya cara unik dalam memilih tas koleksinya sebelum membelinya. Hal ini disampaikan Cut Meyriska saat menghadiri Gala Dinner menyambut 9th Anniversary Jims Honey bertema Fearless Journey.

Dia mengaku tak pernah tergiur membeli tas hanya untuk memenuhi gengsinya. Yang paling utama, ia selalu mencari yang tas-tas koleksi yang unik.

"Jadi, kalau (tasnya) nggak unik dan nggak beda, aku nggak akan beli, apalagi ngeluarin duit banyak dan gede lagi,” ungkap Cut Meyriska kepada awak media di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Selain itu, Cut Meyriska tak ingin keinginannya mengoleksi tas menjadi masalah untuk rumah tangganya.

"Kalau mahal sampe ratusan atau puluhan, menurut aku, suami aku juga nggak akan izinin sama sekali. Tapi kalau sesekali boleh,” ucap wanita kelahiran 26 Mei 1993.

Namun, diakuinya, ada beberapa koleksi tas dengan harga yang mahal. Namun, ia tak berani mengungkap berapa jumlah tas mahal yang dimilikinya.

"Gengsi nggak sih. Aku tuh beli (tas mahal) juga, jujur nggak munafik. Aku juga beli tas branded kayak gitu. Tapi kan aku tuh lebih suka yang lebih unik yang beda," jelas Cut Meyriska.