7 Potret Catheez yang Viral Usai Konten Makan di Angkringan Tuai Sorotan

SOSOK gamer cantik yang juga selebgram, Catheez tengah menjadi sorotan netizen. Ini lantaran konten Catheez saat makan di angkringan bersama YouTuber asal Jepang, Yusuke.

Dalam konten tersebut, perempuan bernama asli Catherine Alicia tersebut mengambil sepotong tempe menggunakan capitan dan mengendus baunya terlebih dahulu. Tak lama, tempe tersebut malah terjatuh ke tanah. Sikap Catheez ini pun dinilai kurang menghargai penjual angkringan. Mereka lantas mengingatkan Catheez atas tingkahnya tersebut.

"Just reminder semoga tetep respect ke siapapun yang ditemui yaa, karena tadi ada yang kelihatannya polos tapi jatuhnya seperti ga respect seperti mengecek bau sate-sateannya di depan penjual, terus masalah sakit perut karena es/makanan yang takutnya ga higienis di depan penjualnya langsung," kata netizen, dikutip pada Jumat (28/7/2023).

"Di video ini kayak terlalu kurang enak dilihat karena sifatnya berlebihan makanan di angkringan untuk semua orang bukan hanya untuk kalian jadi sebaiknya jangan di ambil banyak terus dikembalikan, makanan di cium terus dikembalikan, makanan dijatuhkan itu bapaknya kasihan dagangannya," ujar netizen.

Catheez sendiri telah meminta maaf atas sikapnya tersebut. Perempuan berusia 20 tahun tersebut juga berterima kasih sudah diingatkan dan menjadikannya sebagai koreksi diri.

Terlepas dari konten yang jadi sorotan tersebut, Catheez dikenal sebagai gamer dan selebgram cantik dengan gaya modis. Tak jarang penampilannya mencuri perhatian netizen, berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @catherineealicia.

1. Pakai outfit simpel tetap cantik dan kece

Pertama ada potret Catheez terlihat cantik dengan tanktop krem dan rambut digerai. Dia berpose dengan pemandangan pantai. Pose dengan senyum tipis, paras cantiknya begitu menggoda.

2. Cantik pose di pantai

Memakai atasan asimetri berwarna krem yang dipadukan dengan celana motif berwarna merah, penampilan Catheez begitu seksi. Meski rambutnya berantakan karena angin pantai namun tidak mengurangi kecantikannya. Tidak sedikit netizen yang memuji penampilannya.

"Yang pakai celana merah jangan sampai lolos," kata angga***

"Ini bidadari dari mana yah? Kok baru lihat," kata gunawan***

3. Cantik pakai dress off shoulder

Cantiknya Chateez saat memakai off shoulder dress dengan sentuhan ruffle di tangan. Terdapat juga aksen tali di lehernya. Dia berpose dengan tangan ke belakang dan rambut diikat. Di foto ini dia menunjukkan bahu mulusnya. Sukses bikin netizen salfok.

"Cantik banget lo," kata fery***

"Cantik banget kak Catheez," ucap @ivhn***

4. Seksi pakai halter bra

Selanjutnya Catheez terlihat seksi memakai halter neck bra rajut yang dipadukan dengan outer dan bawahan polkadot. Dia berpose duduk di sebuah cafe sambil tangan memegang rambutnya.