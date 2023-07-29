Pose Hot Maria Vania Pakai Bikini di Jacuzzi Bikin Netizen Salfok

MARIA Vania pamer body goals saat pakai bikini two piece di jacuzzi. Penampilan seksinya pun bikin netizen tak berkedip.

Just another day at the jacuzzi," tulis perempuan yang akrab disapa Vania tersebut dalam caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Sabtu (28/7/2023).

Maria Vania mengenakan bikini two piece motif hitam putih. Bikini model tali leher tersebut memiliki aksen belahan dada yang terbuka.

Selain itu, pose berdiri membuat lekuk tubuh Maria Vania terpampang nyata. Tampak body goals Vania yang begitu sempurna membuatnya terlihat semakin seksi.