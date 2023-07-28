Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Arti Kata Beige Flag, Bahasa Gaul yang Viral di Sosmed

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |21:00 WIB
Ini Arti Kata Beige Flag, Bahasa Gaul yang Viral di Sosmed
Ini Arti Kata Beige Flag Bahasa Gaul yang Viral di Sosmed (Foto: Timesofindia)
A
A
A

INI arti kata Beige Flag, bahasa gaul yang viral di sosmed. Bisa tebak? Simak ulasannya berikut ini.

Dikutip dari berbagai sumber, Beige Flag adalah sikap seseorang yang tidak berusaha membuat profulnya menarik. Bahkan, justru membuat mereka terlihat begitu membosankan.

Ini Arti Kata Beige Flag, Bahasa Gaul yang Viral di Sosmed

(Ini Arti Kata Beige Flag, Bahasa Gaul yang Viral di Sosmed, Foto: Timesofindia)

Awalnya, Beige Flag dipakai untuk menggolongkan kepribadian seseorang di profil aplikasi kencan. Dalam hubungan, Beige Flag sama dengan seseorang yang bermain aman atau tak terampil dalam berkomunikasi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3064042/gen_z-Jvrh_large.jpg
5 Istilah Gen Z yang Wajib Dihafal Milenial, Penting untuk Bergaul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/612/2896679/arti-kata-ara-ara-dalam-bahasa-gaul-qHgxox5VT3.jpg
Arti Kata Ara Ara dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/612/2894719/arti-kata-sasimo-dalam-bahasa-gaul-ternyata-konotasinya-negatif-Eb5rBxnxNh.jpg
Arti Kata Sasimo dalam Bahasa Gaul, Ternyata Konotasinya Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2892153/arti-kata-gwenchana-dalam-bahasa-gaul-kini-viral-di-media-sosial-h59QrQx2o7.jpg
Arti Kata Gwenchana dalam Bahasa Gaul, Kini Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2891700/lagi-viral-ini-arti-kata-puh-sepuh-dalam-bahasa-gaul-v2DzKOpC9k.jpg
Lagi Viral, Ini Arti Kata Puh Sepuh dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890715/apa-arti-kata-pick-me-dalam-bahasa-gaul-ramai-di-media-sosial-4DjJnFpCMk.jpg
Apa Arti Kata Pick Me dalam Bahasa Gaul? Ramai di Media Sosial
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement