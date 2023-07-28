Ini Arti Kata Beige Flag, Bahasa Gaul yang Viral di Sosmed

Simak ulasannya berikut ini.

Dikutip dari berbagai sumber, Beige Flag adalah sikap seseorang yang tidak berusaha membuat profulnya menarik. Bahkan, justru membuat mereka terlihat begitu membosankan.

Awalnya, Beige Flag dipakai untuk menggolongkan kepribadian seseorang di profil aplikasi kencan. Dalam hubungan, Beige Flag sama dengan seseorang yang bermain aman atau tak terampil dalam berkomunikasi.