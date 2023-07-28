Libra hingga Leo, 3 Tanda Zodiak Gampang Jatuh Cinta di Pandangan Pertama

TAK semua orang bisa jatuh cinta dengan mudah seperti pada pandangan yang pertama. Namun, tidak seperti zodiak-zodiak berikut ini.

Ya, sulit jatuh cinta tak ada dalam kamus hidup para pemilik tiga tanda zodiak ini. Pasalnya, dengan karakter masing-masing yang dimiliki, tiga zodiak ini cenderung begitu mudah jatuh cinta di pandangan pertama.

Lantas, zodiak apa saja yang paling gampang jatuh cinta? Intip paparannya berikut ini, dilansir dari Bustle, Sabtu (28/7/2023)

1. Libra : Para Libra dikenal sebagai orang romantis dan memiliki jiwa yang paling positif, energik, dan bahagia. Tak heran, para Libra memang mudah merasa senang atau bahagia dengan perilaku baik orang lain.

Saking cepatnya jatuh cinta, seorang Libra bisa menyatakan cintanya dengan cepat setelah kencan ketiga loh! Apalagi pada dasarnya Gemini punya kepribadian yang menawan dan watak genit.