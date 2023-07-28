4 Zodiak yang Sangat Mudah Tertipu, Ada Si Gemini!

SEDIH tapi nyata, di kehidupan sehari-hari memang ada tipe orang yang mudah tertipu. Entah karena polos atau hal lainnya, orang-orang ini adalah tipe yang jadi sasaran empun tindak penipuan.

Ketidaktahuan yang membuat jadi cenderung mudah tertipu ini, sedikit banyak ternyata bisa dilihat dari karakter masing-masing sebagian tanda zodiak. Siapa saja mereka? Dilansir dari Times of India, Sabtu (28/7/2023) ini dia daftar zodiaknya.

1. Aries: Para Aries punya level kepercayaan diri yang tinggi dan dikenal tegas. Tapi, sifat impulsifnya terkadang membuatnya lebih rentan untuk tertipu atau mengambil keputusan impulsif. Aries cenderung mengambil risiko tanpa mengevaluasi situasi dulu.

2. Gemini: Para Gemini adalah tipe orang yang penasaran dan makhluk sosial yang suka terlibat dengan orang lain. Tapi, sifat mudah percaya yang dimiliki para Gemini kadang-kadang bikin jadi lebih rentan terpengaruh oleh pendapat orang lain, hingga akhirnya tertipu oleh informasi palsu.