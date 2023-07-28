Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata JBJB dan 5 Istilah Gaul yang Viral di Twitter, Simak di Sini!

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:40 WIB
Arti Kata JBJB dan 5 Istilah Gaul yang Viral di Twitter, Simak di Sini!
Arti Kata JBJB dan 5 Istilah Gaul yang Viral di Twitter, (Foto: Freepik)
A
A
A

ARTI Kata JBJB dan 5 Istilah Gaul yang Viral di Twitter, bisa didapatkan melalui artikel di bawah ini. Mengingat istilah atau bahasa gaul satu ini sering kali ditemui oleh para pengguna Twitter di linimasa media sosial berlogo burung biru tersebut.

Twitter, platform unik yang hadir dengan karakter yang dibatasi pada tiap unggahanya, membuat para penggunanya perlu sering-sering menyingkat tulisannya. Sehingga, muncul banyak istilah baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Seperti misalnya istilah JBJB yang sering sekali digunakan oleh tweeps atau tuips yang merupakan istilah gaul untuk pengguna Twitter.

Jadi penasaran kan, sebetulnya apa sih arti kata JBJB dan 5 istilah gaul yang viral di Twitter? Intip paparannya di bawah ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (28/7/2023)

1. JBJB: Para tweeps awalnya pasti banyak yang salah menduga bahwa JBJB ini artinya Justin Bieber yang disingkan JB juga. Tentu bukan itu artinya, JB itu merupakan singkatan dari “Join Bareng” alias menimbrung dalam percakapan atau sebuah unggahan di Twitter.

Biasanya, JBJB ini digunakan untuk pengguna Twitter yang tidak kamu kenal atau tidak saling follow satu sama lain, lalu tiba-tiba orang tersebut ikut bergabung di percakapan Anda dengan circle atau lingkaran kamu di Twitter.

(Arti Kata JBJB dan 5 Istilah Gaul yang Viral di Twitter, Foto: Shutterstock)


2. MJB: Sementara MJB masih terkait dengan istilah JBJB di atas. MJB merupakan singkatan dari istilah gaul “Maaf Join Bareng”. Istilah gaul ini digunakan saat ada pengguna Twitter yang meminta maaf karena ingin ikut berkomentar di sebuah percakapan dari orang yang tidak saling kenal atau tak saling follow.

 

 (Arti Kata JBJB dan 5 Istilah Gaul yang Viral di Twitter, Foto: Freepik)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296/apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063/arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174/arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121450/ini_perbedaan_hampers_souvenir_parcel_dan_gift_box_agar_tak_salah_pilih_hadiah-6OTg_large.jpg
Ini Perbedaan Hampers, Souvenir, Parcel, dan Gift Box agar Tak Salah Pilih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289/inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107530/apa_itu_social_butterfly_istilah_ramai_di_kalangan_genz_dan_tiktok-Qf38_large.jpg
Arti Kata Social Butterfly, Istilah Ramai di Kalangan GenZ dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement