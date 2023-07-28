Arti Kata JBJB dan 5 Istilah Gaul yang Viral di Twitter, Simak di Sini!

ARTI Kata JBJB dan 5 Istilah Gaul yang Viral di Twitter, bisa didapatkan melalui artikel di bawah ini. Mengingat istilah atau bahasa gaul satu ini sering kali ditemui oleh para pengguna Twitter di linimasa media sosial berlogo burung biru tersebut.

Twitter, platform unik yang hadir dengan karakter yang dibatasi pada tiap unggahanya, membuat para penggunanya perlu sering-sering menyingkat tulisannya. Sehingga, muncul banyak istilah baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Seperti misalnya istilah JBJB yang sering sekali digunakan oleh tweeps atau tuips yang merupakan istilah gaul untuk pengguna Twitter.

Jadi penasaran kan, sebetulnya apa sih arti kata JBJB dan 5 istilah gaul yang viral di Twitter? Intip paparannya di bawah ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (28/7/2023)

1. JBJB: Para tweeps awalnya pasti banyak yang salah menduga bahwa JBJB ini artinya Justin Bieber yang disingkan JB juga. Tentu bukan itu artinya, JB itu merupakan singkatan dari “Join Bareng” alias menimbrung dalam percakapan atau sebuah unggahan di Twitter.

Biasanya, JBJB ini digunakan untuk pengguna Twitter yang tidak kamu kenal atau tidak saling follow satu sama lain, lalu tiba-tiba orang tersebut ikut bergabung di percakapan Anda dengan circle atau lingkaran kamu di Twitter.

2. MJB: Sementara MJB masih terkait dengan istilah JBJB di atas. MJB merupakan singkatan dari istilah gaul “Maaf Join Bareng”. Istilah gaul ini digunakan saat ada pengguna Twitter yang meminta maaf karena ingin ikut berkomentar di sebuah percakapan dari orang yang tidak saling kenal atau tak saling follow.

