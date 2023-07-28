Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Kata Nyeni, Nyenuk dan Sentolop, Jangan Sembarangan Ucap!

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |21:30 WIB
Ternyata Ini Arti Kata Nyeni, Nyenuk dan Sentolop, Jangan Sembarangan Ucap!
Ternyata Ini Arti Kata Nyeni, Nyenuk, dan Sentolop, (Foto: Freepik)
A
A
A

TERNYATA Ini Arti Kata Nyeni, Nyenuk dan Sentolop, patut diketahui dan dipahami agar jangan sampai asal dalam mengatakannya.

Ya, mengingat kosakata tentang bahasa gaul saat ini terus bertambah. Biasanya penambahan bahasa gaul itu seiring dengan perkembangan zaman di era digital sekarang t dalam percakapan sehari-hari.

Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (28/7/2023) dalam artikel ini, akan dieksplorasi makna dari tiga kata gaul yang mungkin belum begitu familiar, yaitu "nyeni," "nyenuk," dan "sentolop."

1. Nyeni: Kata "nyeni" berasal dari bahasa Jawa, salah satu bahasa daerah yang kaya akan kosakata dan ekspresi yang unik. Dalam bahasa Jawa, kata "nyeni" sering digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan atau sikap yang menghasilkan suatu karya atau nilai seni. Contohnya seperti menyanyi, menggambar, menari, melukis atau kegiatan bernilai seni lainnya.


(Ternyata Ini Arti Kata Nyeni, Nyenuk dan Sentolop, Foto: Freepik)


Nyeni berasal dari kata seni yang berarti kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu atau karya yang bernilai tinggi. Seni sendiri diartikan sebagai hasil karya manusia yang mengandung keindahan, dan dapat diekspresikan melalui gerak ataupun ekspresi lainnya. Seni dikenal sebagai suatu yang bernilai indah dan estetis.

Nyeni dianggap sebagai pengganti istilah estetik. Istilah nyeni kerap dipakai orang jawa saat melihat sesuatu yang dianggap hebat, istimewa, unik atau aneh.

Halaman:
1 2 3
      
