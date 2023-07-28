Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Sakit Gula Bikin Kurus?

Rayfi Azahra , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:00 WIB
Kenapa Sakit Gula Bikin Kurus?
Kenapa Sakit Gula Bikin Kurus (Foto Ilustrasi: Healthline)
A
A
A

KENAPA sakit gula bikin kurus? Untuk menjawab hal tersebut, simak ulasannya dalam artikel ini yang dirangkum dari berbagai sumber. 

Sakit gula, atau diabetes, adalah kondisi yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi dalam tubuh. Meskipun diabetes sering kali dikaitkan obesitas, beberapa penderitanya tak sedikit mengalami penurunan berat badan yang signifikan atau sampai kurus. 

Namun, bukan berarti orang yang sakit diabetes pasti akan mengalami penurunan berat badan. Jadi, kenapa diabetes bisa membuat seseorang menjadi kurus? Berikut beberapa penyebabnya yang dikutip dari Healthline, Jumat (28/7/2023). 

1. Ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan glukosa

Kenapa Sakit Gula Bikin Kurus

(Kenapa Sakit Gula Bikin Kurus, Foto Ilustrasi: Healthline)

Pada penderita diabetes, hormon insulin yang berperan dalam mengatur metabolisme glukosa tidak dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup oleh pankreas atau tidak bekerja dengan baik. Akibatnya, tubuh tidak dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi.

Sebagai gantinya, tubuh akan mulai memecah lemak dan otot untuk menghasilkan energi. Hal inilah yang dapat menyebabkan penurunan berat badan. 

2. Hilangnya cairan tubuh

Gejala yang umum pada diabetes adalah sering buang air kecil dan sering merasa haus. Ini dapat menyebabkan kehilangan cairan tubuh yang signifikan dan menyebabkan penurunan berat badan. Kehilangan cairan tubuh ini juga dapat menyebabkan masalah pada ginjal dan dehidrasi.

3. Gangguan penyerapan nutrisi

Bagi penderita diabetes, terutama diabetes tipe 1, produksi insulin sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Hal ini dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mencerna dan menyerap nutrisi yang penting. Akibatnya, tubuh sulit mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Gangguan penyerapan nutrisi ini juga dapat menyebabkan penurunan berat badan.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/298/3158076/diabetes-MZ85_large.jpg
Strategi Cerdas Atur Gula Darah Biar Enggak Kena Sugar Crash, Yuk Simak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/298/2870204/4-daun-yang-bisa-menurunkan-gula-darah-dengan-cepat-UCV68QMFnA.jpg
4 Daun yang Bisa Menurunkan Gula Darah dengan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/298/2862054/6-makanan-rendah-gula-untuk-penderita-diabetes-makan-tanpa-rasa-cemas-00cH7rgsZC.jpg
6 Makanan Rendah Gula untuk Penderita Diabetes, Makan Tanpa Rasa Cemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/298/2859562/6-makanan-berserat-tinggi-yang-bisa-cegah-gula-darah-naik-cocok-jadi-menu-diet-penderita-diabetes-uJSrMeQTpa.jpg
6 Makanan Berserat Tinggi yang Bisa Cegah Gula Darah Naik, Cocok Jadi Menu Diet Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/298/2853582/6-jus-buah-penurun-gula-darah-cocok-untuk-pengidap-diabetes-FsVWiNznNA.jpg
6 Jus Buah Penurun Gula Darah, Cocok untuk Pengidap Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/298/2853384/7-cara-menaikkan-gula-darah-yang-drop-makan-permen-salah-satunya-yRQzivNQOd.JPG
7 Cara Menaikkan Gula Darah yang Drop, Makan Permen Salah Satunya
