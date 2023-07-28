Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Diselingkuhi, Tante Ernie Akui Alami Depresi dan Ingin Bunuh Diri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |18:35 WIB
Diselingkuhi, Tante Ernie Akui Alami Depresi dan Ingin Bunuh Diri
Tante Ernie, (Foto: Instagram @himynameisernie)
A
A
A

KABAR kurang gembira datang dari Tante Ernie, selebgram dengan julukan Pemersatu Bangsa itu tengah dilanda kesedihan akibat hancurnya rumah tangga dirinya bersama sang suami.

Rumah tangganya yang dibina sekian tahun, harus berakhir di meja perceraian karena sang sang suami diketahui telah berselingkuh. Tante Ernie menyebut, peristiwa ini sangat memukul dirinya.

"Kenapa sih, kenapa harus terjadi yang seperti ini? Sanggup enggak ya aku hidup sendiri? Sanggup enggak ya tanpa pasangan, menjaga anak-anak?" ujar Tante Ernie dikutip dari kanal YouTube Gofar Hilman, Kamis (27/7/2023)

(Foto: Instagram) 

Menjadi korban perselingkuhan yang dilakukan sang suami, Tante Ernie mengaku kejadian ini sangat menghantam kesehatan mentalnya, ia mengaku sangat depresi hingga berniat untuk melakukan bunuh diri dengan cara meminum obat penenang.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
