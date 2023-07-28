5 Zodiak Keibuan, Selalu Jadi Sosok Mother di Geng Pertemanan

SETIAP kelompok geng pertemanan, pasti ada seseorang yang hadir bak seorang ibu. Punya karakter sangat bijaksana, peduli dan mengayomi teman-teman yang lain.

Peran "ibu" dalam kelompok pertemanan itu muncul secara alami pada beberapa tanda zodiak, begitu kata astrolog Solaris The Hii Priestess. Jadi penasaran kan zodiak apa saja yang menjadi ‘ibu’ dalam geng pertemanan? Dilansir dari Bustle, Sabtu (29/7/2023) simak paparan singkatnya berikut ini.

1. Cancer: Cancer dikenal sangat selaras dengan emosi, selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan juga tahu bagaimana cara memperbaiki suasana. Secara alami para Cancer memang suka mengasuh, memastikan semua orang merasa aman, nyaman, dan melibatkan semua orang jangan sampai ada yang terlewat.

2. Virgo: Zodiak satu ini punya karakter secara alami berorientasi pada detail dan praktis, membuat orang-orang Virgo hebat dalam mengatur dan mengelola kebutuhan teman-teman tercintanyaa.

Sebagai ‘ibu’ dalam kelompok pertemanan, Virgo lah memimpin semua teman-temannya. Para Virgo juga tulus untuk membantu dan mendukung orang yang mereka cintai, memberinasihat dan solusi efektif.

