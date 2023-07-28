Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Keibuan, Selalu Jadi Sosok Mother di Geng Pertemanan

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |15:00 WIB
5 Zodiak Keibuan, Selalu Jadi Sosok <i>Mother</i> di Geng Pertemanan
Zodiak jadi ibu dalam kelonpok pertemanan, (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP kelompok geng pertemanan, pasti ada seseorang yang hadir bak seorang ibu. Punya karakter sangat bijaksana, peduli dan mengayomi teman-teman yang lain.

Peran "ibu" dalam kelompok pertemanan itu muncul secara alami pada beberapa tanda zodiak, begitu kata astrolog Solaris The Hii Priestess. Jadi penasaran kan zodiak apa saja yang menjadi ‘ibu’ dalam geng pertemanan? Dilansir dari Bustle, Sabtu (29/7/2023) simak paparan singkatnya berikut ini.

1. Cancer: Cancer dikenal sangat selaras dengan emosi, selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan juga tahu bagaimana cara memperbaiki suasana. Secara alami para Cancer memang suka mengasuh, memastikan semua orang merasa aman, nyaman, dan melibatkan semua orang jangan sampai ada yang terlewat.

2. Virgo: Zodiak satu ini punya karakter secara alami berorientasi pada detail dan praktis, membuat orang-orang Virgo hebat dalam mengatur dan mengelola kebutuhan teman-teman tercintanyaa.

Sebagai ‘ibu’ dalam kelompok pertemanan, Virgo lah memimpin semua teman-temannya. Para Virgo juga tulus untuk membantu dan mendukung orang yang mereka cintai, memberinasihat dan solusi efektif.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement