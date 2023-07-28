Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Alasan Kenapa Orang Jepang Suka Berjalan Cepat

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:30 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Orang Jepang Suka Berjalan Cepat
Ternyata Ini Alasan Kenapa Orang Jepang Suka Berjalan Cepat, (Foto: Reuters)
Ternyata Ini Alasan Kenapa Orang Jepang Suka Berjalan Cepat, bisa ditemukan lewat artikel berikut ini. Menarik memang membahas kultur kebiasaan orang-orang Jepang yang terkenal begitu disiplin.

Ya, sudah menjadi rahasia umum kenapa orang Jepang suka berjalan dengan cepat. Selain ditunjang oleh transportasi umum massal yang memadai, orang Jepang dibiasakan berjalan kaki sejak kecil, bahkan sejak sekolah dasar.

Bahkan anak-anak di Jepang dibiasakan berjalan kaki ke sekolah tanpa diantar dengan mobil atau ditemani orangtuanya loh! Demi mendukung kebiasaan berjalan kaki ini, pemerintah Jepang memasukan mata pelajaran Syakai dalam kurikulum sekolah, yakni ilmu sosial yang membahas lingkungan sekitar. Saat berjalan, anak-anak dituntut untuk mengamati lingkungan sekitar.

 BACA JUGA:

Dengan tradisi berjalan kaki yang dibiasakan sejak dini, wajar jika orang Jepang disebut pejalan kaki yang cepat. Lantas, kenapa orang Jepang berjalan dengan cepat? Berikut alasan kenapa orang Jepang berjalan cepat, sebagaimana diwarta dari Goikuzo, Jumat (28/7/2023)

1. Menghargai waktu

Orang Jepang terbiasa menghargai waktu sejak kecil, sehingga berbagai aktivitas di Jepang dilakukan dengan sigap dan itu tercermin drai cara mereka berjalan. Orang Jepang terbiasa berjalan cepat agar tidak terlambat dan menyia-nyiakan waktunya yang berharga.

 (Ternyata Ini Alasan Kenapa Orang Jepang Suka Berjalan Cepat, Foto: Reuters) 


2. Kesibukan padat

Orang Jepang punya banyak aktivitas keseharian, usai mereka menyelesaikan satu kegiatannya, mereka tidak hanya diam melainkan melanjutkan aktivitas lainnya. Tingginya mobilitas di Jepang juga membuat warganya berjalan dengan cepat.

 

 

 (Ternyata Ini Alasan Kenapa Orang Jepang Suka Berjalan Cepat, Foto: Shutterstock)

