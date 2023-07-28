Peduli dan Suka Menolong, 4 Zodiak Berpotensi Jadi Tetangga Ideal

PUNYA tetangga yang peduli dan suka menolong merupakan salah satu bentuk rejeki yang tak terhingga. Sebab, siapa sih yang tidak ingin tinggal di lingkungan yang harmonis?

Semua orang tentunya ingin punya tetangga yang menyenangkan, tanpa drama dan hal-hal negatif. Nah, dilihat dari karakter astrologi beberapa tanda zodiak ada yang berpotensi menjadi tetangga ideal karena kepribadian yang mereka miliki. Apa saja? Intip ulasannya di bawah ini, sebagaimana dilansir Times of India, Sabtu (29/7/2023)

1. Libra: Dikenal sebagai orang yang punay skill diplomasi mumpuni, para Libra tahu bagaimana menangani situasi dengan baik, tak heran membuat mereka menjadi tetangga yang baik. Dengan sifat sosialnya, orang-orang Libra bisa mengatur pertemuan di lingkungan dan memperkuat ikatan di masyarakat.

BACA JUGA: Wanita Pemilik 4 Zodiak Ini Punya Daya Tarik Tinggi

2. Virgo: Para pemilik zodiak satu ini adalah orang yang bisa diandalkan dan terorganisir. Sebagai tetangga, para Virgo memperhatikan detail, jago memecahkan masalah, dan selalu bersedia menolong.

BACA JUGA: