Kenapa Oppenheimer Dilarang di Jepang? Ternyata Ini Alasannya

KENAPA Oppenheimer Dilarang di Jepang? Latar belakang alasannya akan diulas dalam artikel berikut. Oppenheimer sendiri merupakan film biografi sejarah Amerika Serikat yang disutradari dan diproduseri oleh Chritopher Nolan.

Film ini dibuat berdasarkan buku karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin berjudul “American Prometheus”. Dikutip dari IMDB, Jumat (28/7/20230 Oppenheimer sudah dirilis perdana di Perancis pada 11 Juli 2023, lalu disusul sejumlah negara di dunia pada 13 sampai 21 Juli 2023, dan beberapa negara lainnya yakni Vitenam, Korea Selatan (Korsel), Italia dan Yunani yang baru akan merilis pada 4, 15 23 dan 24 Agustus mendatang.





(Kenapa Oppenheimer Dilarang di Jepang?, Foto: IMDB)



Menariknya, dari daftar negara perilisan, Jepang tak ada di antara negara-negara tersebut. Perusahaan sinema Jepang Toho-Towa memang sampai saat ini belum merilis tanggal resmi peluncuran film yang mengisahkan pembuat bom atom yang direkrut Amerika Serikat (AS) pada Perang Dunia II itu.

Kenapa Oppenheimer Dilarang di Jepang? Ternyata, kenapa film Oppenheimer ini dilarang di Jepang, kemungkinan besar karena film ini mengisahkan tentang fisikawan yang direkrut oleh AS yakni Robert J. Oppenheimer dalam membuat bom atom pada Agustus 1945.

(Kenapa Oppenheimer Dilarang di Jepang?, Foto: Reuters)

Bom atom tersebut kemudian dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada Perang Dunia II, yang membunuh lebih dari 200000 orang, dan membuat Jepang kalah telak saat perang itu.