6 Boneka Barbie Termahal di Dunia Harganya Bikin Tercengang, Tembus Rp16 Miliar!

BARBIE, boneka ikonik yang telah menjadi bagian penting dari dunia mainan selama puluhan tahun. Saat ini, Barbie telah menjadi simbol kecantikan, gaya, dan kemewahan.

Selain berfungsi sebagai mainan untuk anak-anak, Barbie juga telah menjadi koleksi mahal bagi beberapa kolektor boneka terkaya di dunia. Dengan desain berkualitas, bahan-bahan mewah, dan detail yang luar biasa, beberapa Barbie spesial telah menjadi mahakarya yang dibanderol harga selangit.

Berikut 6 Barbie termahal di dunia yang dirangkum dari situs Trendhunter, Jumat (28/7/2023).

1. Barbie De Beers 40th Anniversary - USD85

Merayakan ulang tahun ke-40 Barbie pada tahun 1999, perusahaan perhiasan ternama De Beers menciptakan Barbie edisi khusus bernama "De Beers 40th Anniversary." Boneka ini memiliki pakaian berlapis emas dan memakai anting-anting berlian asli.

Kecantikan dan kemewahan boneka ini menjadikannya koleksi yang sangat langka dan dihargai tinggi oleh para kolektor. Harga Barbie ini dibanderol dengan harga USD85 atau setara Rp 1,2 miliar.

2. Devi Kroell Barbie - USD1.075





Selanjutnya ada Barbie Devi Kroell yang dirilis pada tahun 2010. Barbie ini memiliki tampilan stylish memakai sepatu bot emas setinggi paha dan dompet merah muda yang apik.

Terlihat modis, Mattel berkolaborasi dengan desainer ternama untuk membuat Barbie ini. Desainer tersebut adalah Devi Kroell yang dikenal dengan tas mewah buatan Italia. Barbie ini dijual seharga USD1.075 atau setara Rp16 miliar.

3. Barbie Pink Diamond - UDS302.500





Dirilis pada tahun 2013 oleh The Barbie Collector, Barbie Pink Diamond adalah salah satu Barbie termahal yang pernah dibuat. Gaunnya dirancang oleh desainer Australia, Stefano Canturi.

Selain itu, Barbie tersebut memakai kalung berlian langka merah muda seberat 1 karat. Kecantikan dan kilauan boneka ini tidak hanya menawan hati para kolektor, tetapi juga menetapkan rekor sebagai salah satu boneka termahal di dunia. Barbie Pink Diamond ini dijual seharga USD302.500 atau sekira Rp 4,5 miliar