Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Boneka Barbie Termahal di Dunia Harganya Bikin Tercengang, Tembus Rp16 Miliar!

Rayfi Azahra , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:50 WIB
6 Boneka Barbie Termahal di Dunia Harganya Bikin Tercengang, Tembus Rp16 Miliar!
Barbie Termahal di Dunia (Foto: Trendhunter)
A
A
A

BARBIE, boneka ikonik yang telah menjadi bagian penting dari dunia mainan selama puluhan tahun. Saat ini, Barbie telah menjadi simbol kecantikan, gaya, dan kemewahan.

Selain berfungsi sebagai mainan untuk anak-anak, Barbie juga telah menjadi koleksi mahal bagi beberapa kolektor boneka terkaya di dunia. Dengan desain berkualitas, bahan-bahan mewah, dan detail yang luar biasa, beberapa Barbie spesial telah menjadi mahakarya yang dibanderol harga selangit. 

Berikut 6 Barbie termahal di dunia yang dirangkum dari situs Trendhunter, Jumat (28/7/2023). 

1. Barbie De Beers 40th Anniversary - USD85

Barbie Termahal di Dunia

Merayakan ulang tahun ke-40 Barbie pada tahun 1999, perusahaan perhiasan ternama De Beers menciptakan Barbie edisi khusus bernama "De Beers 40th Anniversary." Boneka ini memiliki pakaian berlapis emas dan memakai anting-anting berlian asli.

Kecantikan dan kemewahan boneka ini menjadikannya koleksi yang sangat langka dan dihargai tinggi oleh para kolektor. Harga Barbie ini dibanderol dengan harga USD85 atau setara Rp 1,2 miliar.

2. Devi Kroell Barbie - USD1.075

Barbie Termahal di Dunia

Selanjutnya ada Barbie Devi Kroell yang dirilis pada tahun 2010. Barbie ini memiliki tampilan stylish memakai sepatu bot emas setinggi paha dan dompet merah muda yang apik.

Terlihat modis, Mattel berkolaborasi dengan desainer ternama untuk membuat Barbie ini. Desainer tersebut adalah Devi Kroell yang dikenal dengan tas mewah buatan Italia. Barbie ini dijual seharga USD1.075 atau setara Rp16 miliar. 

3. Barbie Pink Diamond - UDS302.500

Barbie Termahal di Dunia

Dirilis pada tahun 2013 oleh The Barbie Collector, Barbie Pink Diamond adalah salah satu Barbie termahal yang pernah dibuat. Gaunnya dirancang oleh desainer Australia, Stefano Canturi.

Selain itu, Barbie tersebut memakai kalung berlian langka merah muda seberat 1 karat. Kecantikan dan kilauan boneka ini tidak hanya menawan hati para kolektor, tetapi juga menetapkan rekor sebagai salah satu boneka termahal di dunia. Barbie Pink Diamond ini dijual seharga USD302.500 atau sekira Rp 4,5 miliar

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/612/2873089/tren-barbie-botox-bikin-leher-lebih-panjang-dan-ramping-berapa-harganya-RpIFVLR2a8.jpg
Tren Barbie Botox Bikin Leher Lebih Panjang dan Ramping, Berapa Harganya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/612/2853402/kisah-jack-ryan-ciptakan-barbie-yang-kini-viral-dulunya-desainer-rudal-ADJNfqot6c.jpg
Kisah Jack Ryan Ciptakan Barbie yang Kini Viral, Dulunya Desainer Rudal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/194/2853127/gaya-7-artis-cantik-indonesia-berdandan-ala-barbie-siapa-paling-mirip-wGmQPhFkkx.jpg
Gaya 7 Artis Cantik Indonesia Berdandan ala Barbie, Siapa Paling Mirip?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/612/2852091/siapa-nama-asli-boneka-barbie-ternyata-ini-asal-usulnya-mRES7D9gSX.JPG
Siapa Nama Asli Boneka Barbie? Ternyata Ini Asal Usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/611/2851946/potret-rachel-vennya-tranformasi-jadi-barbie-netizen-b-aja-kEsdHsWWIv.JPG
Potret Rachel Vennya Tranformasi Jadi Barbie, Netizen: B Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/194/2848359/5-potret-margot-robbie-bergaya-ala-barbie-cantiknya-bikin-meleleh-xDkNmXrzuN.jpg
5 Potret Margot Robbie Bergaya ala Barbie, Cantiknya Bikin Meleleh!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement