Viral Penari Bali Berusia 105 Tahun Masih Lincah Menari Legong Klasik, Netizen Takjub!

SATU video viral memperlihatkan penari perempuan tua masih lincah energik bawakan tari Legong klasik Bali. Wanita itu bernama Niang Soli.

Video diunggah akun Instagram @rahtutxxx pada 30 Juni 2023, lalu dibagikan ulang oleh Aktivis Ni Luh Djelantik belum lama ini. Dari keterangan video, tarian yang dibawakan perempuan berusia 105 tahun itu adalah Tari Legong Klasik.

Tari Legong sendiri adalah tari klasik yang sangat mengedepankan unsur artistik tinggi. Gerakannya lincah dinamis, simetris, dan teratur. Dulu, penari Legong itu adalah orang-orang yang berasal dari luar istana yang mana mereka pilihan raja.

Menurut situs resmi Institut Seni Indonesia Denpasar, tari Legong hanya dipertunjukkan di dalam istana, menjadi hiburan bagi keluarga bangsawan. Tapi kini tari Legong sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum, termasuk wisatawan.

Dari video yang viral, bisa terdengar tepuk tangan riuh mengiringi penampilan penari Bali berusia 105 tahun itu. Penonton sepertinya terkesima dan takjub dengan kepiawaiannya berlenggok di usia tak lagi muda. Walau tidak se-energik penari lain di belakangnya, semangat Niang Soli tetap perlu diapresiasi.

Rahtut menjelaskan kalau Niang Soli adalah penari yang tergabung di Sanggar Seni Saba Sari, Gianyar Bali. Eksistensi Niang Soli tak usah diragukan lagi, sudah sejak muda dia menjadi penari dan terus menari di usia senjanya.

Aksi Niang Soli menari pun banyak mendapat pujian netizen.

"Luar biasa daya ingat beliau hingga saat ini. Sang pregina," tulis @ayusukmaa**.

"Masih aktif walau sudah sepuh tetap berseni budaya sebagai contoh buat generasi muda. Mantap Mbah Uti. Sehat-sehat mbah," komen @aseer_ashan_alkh***.

"Rahayu terus ya niang. Luar biasa di usia lingsir masih mampu menggerakkan seluruh tubuhnya," ungkap @sendal.senidan**.

"Percayalah, dia dulu adalah seorang gadis sangat cantik pada eranya," puji @_rick***.

"Yang begini yang harusnya diviralkan. Bangga luar biasa. Sehat terus nggih, Niang," tulis @jshary***.