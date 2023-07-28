Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Serbu Diskon s.d. 90% + 7% Yuk, Mumpung Lagi Ada Flash Sale di AladinMall

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |08:41 WIB
Serbu Diskon s.d. 90% + 7% Yuk, Mumpung Lagi Ada Flash Sale di AladinMall
Promo Special Flash Sale untuk produk apa aja diskon sampai dengan 90% + 7 % hanya di AladinMall. (Foto: AladinMall)
A
A
A

ALADINERS, jangan lupa kejar diskon Special Flash Sale s.d. 90% + 7% dengan kode voucher AMJUL4. Promonya cuma berlangsung 3 hari saja, yakni dari 28 hingga 30 Juli 2023. Makanya, pastikan Anda nggak ketinggalan ya.

Ini merupakan solusi tepat dan hemat saat gajian. Nikmati sensasi #BukanGajianBiasa karena banyak banget special discount di AladinMall, yang bikin belanja jadi sehemat itu! Apalagi, apa pun yang Anda beli bisa dapat gratis ongkir tanpa batas, lho.

Beli Produk Spesial Flash Sale di AladinMall

Flimbar snack sehat rasa Coklat by Flimty - 1 box isi 12

Mau Ngemil Sehat? Flimbar-in aja! Dibalut dengan rasa coklat yang nikmat, Flimbar adalah solusi bagi Anda yang doyan ngemil enak sekaligus sehat! Harganya juga nggak tanggung-tanggung, cuma Rp40.000 saja dari Rp105.000.

Lenovo IP3 Core i3 14 Inchi 

Lenovo IP3 Core i3 14 Inchi memiliki body yang super slim sehingga mudah dibawa ke mana-mana. Cocok untuk Anda yang suka mengerjakan tugas di cafe, atau berpindah-pindah tempat! Dapatkan produk ini seharga Rp7.000.000 saja dari Rp7.999.000. 

Promo Special Flash Sale untuk produk apa aja diskon sampai dengan 90% + 7 % hanya di AladinMall. (Foto: AladinMall)

Mamy Poko Pants Extra Soft L 34 Girls

Pilihan popok yang lebih lembut (Royal soft) ini, dapat dijadikan solusi yang tepat dalam memilih diaper terbaik untuk si buah hati. Dapatkan produk ini seharga Rp 90.125 saja dari Rp 94.868.

Selain deretan produk di atas, masih ada banyak banget item lainnya yang nggak kalah terjangkau lho! Makanya, borong juga produk lainnya mumpung ada harga spesial, dengan cara mengunjungi laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI

Cara Mendapatkan Gratis Ongkir Tanpa Batas dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan gratis ongkir tanpa batas, tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
