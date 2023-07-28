15 Nama Bayi Laki-Laki Islami, Bermakna Punya Jiwa Pemimpin

MEMPUNYAI bayi laki-laki yang kelak tangguh dan berjiwa besar bak seorang pemimpin adalah impian setiap orang tua. Serta memberikan nama yang baik adalah hak setiap bayi yang baru saja lahir.

Hal ini juga dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Artinya: Dari Samurah bin Jundab dia berkata: Rasulullah bersabda: "Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan (kambing), diberi nama dan dicukur rambutnya."

"Sabda Nabi diatas memberi kesimpulan bahwa satu diantara sekian kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan nama yang baik kepadanya," kata Dai kondang Ustadz Azhari Nasution saat dihubungi MNC Portal belum lama ini.

Nah berikut ini adalah 15 nama bayi laki-laki Islami bermakna bagaikan seorang pemimpin dan raja, serta penuh kebaikan dalam Agama.

1. Salahuddin Amran Mas'ud: Anak laki-laki pembawa kebaikan untuk agama, memakmurkan dan beruntung.

2. Khaleel Raed Aqeel: Teman yang memimpin dan berakal.

3. Salahuddin Maarif Lais: Anak laki-laki pembawa kebaikan untuk agama, berpengetahuan dan juga berani.

4. Razak Mahzuz Zahid: Anak laki-laki yang lancar rezekinya, bernasib baik serta rendah hati.

5. Abdul Latief Ihsan: Hamba Allah yang lembut dan penuh kebaikan.

6. Dhabit Salahuddin Faid: Anak laki-laki yang kuat ingatannya, pembawa kebaikan untuk agama dan berhasil.

7. Muhammad Asad Kafeel: Anak laki-laki bagaikan singa yang melindungi.

8. Sabqi Salahuddin Said: Paling utama membawa kebaikan untuk agama yang membahagiakan.