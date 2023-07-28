Kisah Jack Ryan Ciptakan Barbie yang Kini Viral, Dulunya Desainer Rudal!

FILM Barbie merupakan salah satu film yang paling ditunggu-tunggu, di tahun 2023. Euforia Barbie dengan warna serba pink, terasa dan hampir terlihat di berbagai sudut di Jakarta.

Mulanya dikenal sebagai boneka mainan anak, dan menjadi kartun legendaris yang sukses hingga kini, tak banyak yang tahu bahwa Jack Ryan, pencipta Barbie dulunya berprofesi sebagai designer rudal Amerika Serikat.

Bekerja untuk Kedirgantaraan Raytheon





Dikutip dari CNBC International, Jumat (28/7/2023) sebelum merancang boneka paling terkenal di dunia, Jack Ryan bekerja untuk raksasa kedirgantaraan Raytheon dan membantu menciptakan senjata yang membentuk tulang punggung pertahanan misil Amerika.

Ryan merupakan seorang insinyur lulusan universitas Yale. Ia membantu menciptakan misil Sparrow dan Hawk, yang meletakkan dasar bagi sistem misil Patriot, salah satu senjata pertahanan udara tercanggih di gudang senjata Amerika.

Setelah bekerja di bisnis senjata, Ryan kemudian berpindah bekerja untuk perusahaan Mattel. Ryan pun menjabat sebagai wakil presiden penelitian dan desain untuk produsen mainan tersebut.

Mattel, yang didirikan Ruth Handler bersama suaminya Elliot dan rekannya Harold 'Matt' Matson pada tahun 1945, mempekerjakan Jack selama 10 tahun, karena kecerdasannya.

Model Awal Barbie Tahun 1965





Boneka pertama mereka dinamakan Bild Lili, boneka seksi Jerman yang sebenarnya diciptakan sebagai perwujudan seorang wanita dewasa dan hampir mengaerah ke pornografi.

Handler kemudian meminta Jack untuk membuat boneka versi Amerika yang lebih sesuai dengan remaja perempuan. Namun ternyata kedua kolega ini memiliki dua pandangan yang berbeda, tentang konsep boneka yang dibuat.

Pada 24 Juli 1959, Ryan mengajukan hak patennya pada design Barbie. Ryan kemudian diberikan hak paten untuk "konstruksi boneka" pada November 1961.