4 Alasan Kenapa Orang Jepang Tidak Suka Mandi Pagi

4 Alasan Kenapa Orang Jepang Tidak Suka Mandi Pagi, akan dijawab dalam artikel di bawah ini. Semoga bisa menjadi informasi berguna seputar kultur sosial masyarakat di Jepang.

Penduduk atau masyarakat setiap negara memang punya kebiasaannya masing-masing, terkait banyak hal dalam keseharian. Contohnya kultur, kebiasaan seputar mandi dari orang Jepang.

Orang Jepang diketahui tidak suka mandi di pagi hari, kira-kira kenapa ya? Temukan paparan empat alasan kenapa orang Jepang tidak suka mandi di pagi hari di bawah ini, seperti diwarta dari Brightside, Jumat (28/7/2023)

1. Ikut tradisi: Mandi pagi sebagaimana kebiasaan di banyak negara di dunia, tidak pernah ada di Jepang sampai beberapa waktu belakangan ini. Pada abad ke-19, tidak ada air panas, pemanas atau perpipaan indoor di rumah penduduk Jepang, sehingga harus merebus air untuk bisa berendam dengan air panas. Hal ini memakan banyak waktu, sehingga orang Jepang punya kebiasaan mandi pada sore hari saja.

(4 Alasan Kenapa Orang Jepang Tidak Suka Mandi Pagi, Foto: She Know)



2. Sering ke pemandian umum: Kebiasaan pergi ke pemandian air panas umum begitu populer di Jepang. Orang dari berbagai usia datang untuk berendam, merelaksasi tubuh, dan menghabiskan waktu dengan menyenangkan. Bahkan, pergi ke pemandian umum menjadi sebuah hiburan bagi orang Jepang loh!

(4 Alasan Kenapa Orang Jepang Tidak Suka Mandi Pagi, Foto: Shutterstock)