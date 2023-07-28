Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Hair Extension Ini Lagi Digandrungi Selebriti, Rambut Panjang Jadi Lebih Indah

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |04:00 WIB
Hair Extension Ini Lagi Digandrungi Selebriti, Rambut Panjang Jadi Lebih Indah
Hair Extension dan coloring makin tren (Foto: Timesofindia)
HAIR extension atau sambung rambut masih disukai kaum hawa saat ini. Selain itu, coloring atau pewarnaan rambut juga tengah booming.

Beautician sekaligus owner dari Hairtitude by Hvar Hair Madame Cindy menuturkan, hasil dari hair extention di banyak tempat banyak yang gagal. Padahal ada teknik micro keratin untuk extention yang bagus.

"Hasilnya bikin rambut bagus dan kualitasnya bagus. Teknik ini cocoknya juga bisa di-color dengan teknik apapun," kata Madame Cindy saat grand opening Hairtitude by Hvar Hair di Plaza Indonesia.

Hair Extension

Kelebihan dari micro keratin extention, dijelaskan Madame Cindy, terlihat super natural dan super nyaman. Bisa di-styling dengan berbagai style, inilah yang menjadi alasan hair extention salon ini booming.

Telusuri berita women lainnya
