Ini Pentingnya Atur Jam Tidur Usai Skincare Routine

SKINCARE kini menjadi salah satu item kecantikan yang kian digandrungi oleh banyak orang. Bila digunakan secara rutin dan tepat, produk kecantikan ini memang ampuh membuat kulit menjadi lebih sehat, mulus, dan glowing.

Sayangnya, masih banyak kesalahan skincare routine yang justru dapat berdampak buruk pada kesehatan kulit. Untuk menghindari hal tersebut, Dermatologist, dr Danar Wicaksono, MSc., SpDV membeberkan sejumlah solusinya.

Ia mengatakan, sebelum menggunakan produk skincare sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu tentang circadian rhytm.

Circadian rhytm sendiri merupakan ritme 24 jam yang dihasilkan oleh jam molekuler yang berfungsi untuk mengkoordinasikan jam internal tubuh dengan dunia luar. Sederhananya, hal ini berkaitan dengan jam tidur Anda sehari-hari.

"Nah, circadian rhytm ini tidak hanya berpengaruh pada tubuh manusia tetapi juga kulit. Pengaruhnya bahkan cukup besar bagi kesehatan kulit kita," ujarnya dalam acara peluncuran Garnier Bright Complete Overnight 10% Pure Vitamin C Serum, di Hotel Park Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).