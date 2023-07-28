Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rahasia Kulit Glowing Margot Robbie hingga Secantik Barbie, Ternyata Minum Teh Ini!

Rayfi Azahra , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:00 WIB
Rahasia Kulit Glowing Margot Robbie hingga Secantik Barbie, Ternyata Minum Teh Ini!
Rahasia Kulit Glowing Margot Robbie (Foto: Hearstapps)
POPULARITAS film Barbie yang tengah melejit membuat para pemainnya ikut jadi sorotan. Salah satunya Margot Robbie yang perankan karakter Barbie itu sendiri.

Margot Robbie dikenal memiliki paras cantik dengan kulit mulus dan glowing. Lantas, apa rahasia kulit glowing artis berusia 33 tahun tersebut?

Spesialis kesehatan kulit, Jasmina Vico yang bertanggung jawab untuk membantu bintang Barbie tetap shining mengungkap rahasianya. Tentu saja, bukan hanya makeup yang membuat Margot Robbie terlihat cantik paripurna.

Margot Robbie

Vico menyebut rahasia kulit mulus dan glowing Margot adalah minum teh dari tanaman milk-thistle. Minuman teh tersebut sudah populer di negara Vico, Kroasia.

"Milk-thistle membersihkan hati Anda. Tapi yang lebih penting sehat dari dalam," ujar Vico pada Insider yang dikutip Okezone, Jumat (28/7/2023).

Margot Robbie

Dari situ, Vico memfokuskan kesehatan Margot dan aktor lainnya, menenangkan sistem saraf mereka. Perawatan diri dari dalam menjadi hal yang sangat penting, termasuk membuat kulit mereka bercahaya.

Jika hal ini terjadi, lanjut Vico, hati secara otomatis memproduksi lebih banyak glutathione. Pada akhirnya hal tersebut yang membuat kulit menjadi lebih cerah.

Teh milk-thistle

Vico mengatakan bahwa teh tersebut mengandung esensi milk-thistle yang berduri. Teh diseduh selama 20 menit untuk mendapatkan rasa pahit.

"Hati menyukai sesuatu yang pahit karena mengurangi kemerahan (seperti alergi). Teh ini seperti minuman penyihir!" ujarnya

Teh ini sendiri sangat populer di kalangan bintang film Barbie. Vico mengatakan, Margot Robbie bahkan membuat beberapa cangkir untuk aktris lainnya selama acara menginap.

