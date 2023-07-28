6 Tips Bepergian Jauh Naik Pesawat agar Tetap Nyaman Nggak Bikin Mumet

BEPERGIAN jauh dengan pesawat terbang menjadi tantangan tersendiri dan bisa jadi membosankan bagi penumpang. Bagi penerbang yang gugup, hal itu benar-benar bisa menjadi mimpi buruk nyata lho.

Sebut saja rasa sakit di punggung, pinggang encok dan perut kembung, atau telinga mendengung kerap dirasakan di dalam kabin manakala terbang terlalu lama.

Namun, bagi para pelancong yang memahami bahwa perjalanan di angkasa adalah bagian dari petualangan, penerbangan bisa benar-benar menyenangkan dan mengasyikkan.

Berikut Okezone rangkumkan 5 tips agar membuat penerbangan Anda menjadi nyaman dan menyenangkan, sebagaimana dikutip dari laman The Travel;

1. Bawa masker dan minyak aromaterapi

Pesawat terkadang jadi tempat yang pengap, gas yang keluar, makanan dan camilan yang berbau harum, kaki yang bau, dan penumpang yang berkeringat yang mungkin telah bepergian selama berhari-hari tanpa mandi, semuanya menyatu dalam ruang kabin.

Nah, memakai masker dan menyemprot bagian dalamnya dengan minyak esensial atau aromaterapi dengan aroma favorit Anda adalah opsi yang bagus untuk menghilangkan bau yang mungkin mengganggu hidung.

Untuk kenyamanan maksimal, penumpang harus memilih pakaian paling nyaman yang mereka miliki, seperti celana olahraga, sweater, dan hoodies besar menjadi pilihan yang cerdas. Pakaian lain bisa sama nyamannya, seperti pakaian olahraga dan legging.

2. Jangan pesan kursi tepat di samping toilet

Memilih tempat duduk yang terlalu dekat dengan kamar kecil dapat mengakibatkan beberapa pengalaman yang tidak mengenakkan. Pelancong dapat menyelamatkan hidung mereka dari pertemuan yang tidak menyenangkan dari bau kamar mandi.

3. Unduh film dan musik favorit Anda

Penerbangan memang sudah memiliki hiburan yang lengkap di pesawat. Namun tidak ada saahnya untuk mengunduh semua film dan musik ke laptop, tablet, atau smartphone di rumah sebelum berangkat ke bandara. Semua itu tentunya untuk mengusir penat Anda selama mengudara.