HOME WOMEN HEALTH

4 Tips Menjaga Agar Gula Darah Normal, Apa Saja?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |21:18 WIB
4 Tips Menjaga Agar Gula Darah Normal, Apa Saja?
Cara menjaga gula darah normal (Foto: Medical news today)
A
A
A

SAAT mengalami gula darah tinggi rasanya jadi tak enak badan. Nah, ada beberapa gejala gula darah tinggi yang dialami seseorang saat mengalaminya.

Bahkan gula darah tinggi bisa menyebabkan diabetes. Kalau jarang beraktivitas fisik dan tidak menjaga pola makan, risikonya cepat mengalami kenaikan kadar insulin yang bisa membahayakan.

 gula darah

Lalu bagaimana cara menjaga gula darah tetap normal?

 

1. Perbaiki Tidur

Siklus tidur kita sangat memengaruhi suasana hati. Jika Anda kurang tidur, rasa lapar akan lebih sering menghampiri. Akibatnya, seringkali Anda jadi jajan sembarangan yang bisa berakibat pada kenaikan gula darah.

 BACA JUGA:

2. Jagalah Diri Anda Tetap Terhidrasi

Ketika Anda mengalami dehidrasi, Anda cenderung merasa lapar atau mengidam. Jadi pastikan Anda memonitor asupan air, minumlah sedikitnya 2,5 hingga 3,5 liter air setiap hari.

 BACA JUGA:

