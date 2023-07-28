6 Jus Buah Penurun Gula Darah

6 JUS buah penurun gula darah akan dijelaskan dalam artikel di bawah ini. Penyakit gula darah berlebih atau biasa disebut diabetes merupakan kondisi meningkatnya kadar gula darah atau disebut glukosa yang melebihi batas normal. Diabetes terjadi karena tubuh kita tidak lagi bisa lagi menyerap glukosa ke dalam sel, dan mengkonversinya menjadi energi.

Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dapat menjadi sangat berbahaya bagi pengidapnya, karena bisa menyebabkan kerusakan organ dan jaringan tubuh, bahkan memicu penyakit lainnya seperti jantung, ginjal, mata dan syaraf.

Lantas, apakah pengidap diabetes dibolehkan mengonsumsi jus buah, mengingat sebagian besar jus buah mengandung glukosa yang justru dapat menyebabkan potensi hiperglikemia, atau meningkatnya kadar gula darah secara berlebihan.

Menurut ahli, pengidap diabetes tetap dibolehkan mengonsumsi jus buah. Bahkan, ada juga jus buah atau buah yang disarankan bagi penderita diabetes. Berikut 6 jus buah penurun gula darah:

1. Beri

Buah beri adalah buah yang direkomendasikan untuk pengidap diabetes, karena dipercaya mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin dibutukan untuk mengkonversi glukosa menjadi energi. Beri juga kaya akan antioksidan dan serat.

2. Ceri

Ceri mengandung antioksidan, yang dapat membantu melawan penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya. Kandungan serat yang tinggi dalam ceri, bermanfaat untuk menjaga dan menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan sistem pencernaan dalam tubuh. Lalu flavonoid dalam buah ceri bermanfaat untuk meningkatkan imunitas dan menurunkan risiko penyakit kanker, serta menghentikan kerusakan sel oleh karsinogen. Kandungan kalium dapat mengurangi risiko terkena hipertensi dan stroke, kandungan mineralnya dapat menjaga tekanan darah, menjaga kecukupan cairan tubuh, memulihkan otot, denyut jantung, hingga menyeimbangkan pH.

BACA JUGA:

3. Persik

Buah persik atau peach memiliki kandungan yang sangat lengkap seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin C, A, K, dan B, Potasium, niasin, tembaga, mengan, magnesium, fosfor, dan zat besi. Persik juga mengandung mikronutrien dan antioksidan sehingga dapat mengurangi risiko penyakit tertentu seperti penyakit gula darah, penyakit jantung, dan obesitas. Selain itu, makan makanan yang kaya serat dapat membantu kamu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Serat pada buah ini mampu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bagi penderita diabetes dapat mengonsumsi buah ini sebagai camilan sehat.

BACA JUGA: