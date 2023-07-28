Apakah Makan Bakso Bisa Asam Urat? Begini Penjelasan Ahli

APAKAH makan bakso bisa asam urat? Jawabannya akan diulas dalam artikel berikut ini. Bakso merupakan makanan khas Indonesia yang banyak dijumpai di berbagai tempat kuliner maupun daerah-daerah di Indonesia.

Jajanan yang terbuat dari daging sapi maupun ayam ini banyak digemari oleh semua kalangan, karena rasanya yang gurih dan kuahnya yang menyegarkan, apalagi dengan tambahan sambal cabai.

Namun, banyak juga yang khawatir mengonsumsi bakso ini karena tak ingin penyakit asam uratnya kambuh. Pada dasarnya, kadar asam urat dalam darah tidak berbahaya dalam tubuh, selama dalam batas normal yakni 2,6-6 mg/dL untuk wanita dan pria 3,5-7 mg/dL. Asam urat pada dasarnya merupakan antioksidan untuk mengurai radikal bebas dalam tubuh.

Lantas, apakah makan bakso bisa asam urat?

Salah satu penyebab penyakit asam urat adalah pola makan. Jika kamu mengonsumsi daging merah dan kerang secara berlebihan, terutama makanan yang mengandung banyak purin, dapat memicu penyakit asam urat. Purin adalah zat dalam makanan yang bersumber dari hewan maupun tumbuhan.

