Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Makan Bakso Bisa Asam Urat? Begini Penjelasan Ahli

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:54 WIB
Apakah Makan Bakso Bisa Asam Urat? Begini Penjelasan Ahli
Bakso (Foto: inst)
A
A
A

APAKAH makan bakso bisa asam urat? Jawabannya akan diulas dalam artikel berikut ini. Bakso merupakan makanan khas Indonesia yang banyak dijumpai di berbagai tempat kuliner maupun daerah-daerah di Indonesia.

Jajanan yang terbuat dari daging sapi maupun ayam ini banyak digemari oleh semua kalangan, karena rasanya yang gurih dan kuahnya yang menyegarkan, apalagi dengan tambahan sambal cabai.

 bakso

Namun, banyak juga yang khawatir mengonsumsi bakso ini karena tak ingin penyakit asam uratnya kambuh. Pada dasarnya, kadar asam urat dalam darah tidak berbahaya dalam tubuh, selama dalam batas normal yakni 2,6-6 mg/dL untuk wanita dan pria 3,5-7 mg/dL. Asam urat pada dasarnya merupakan antioksidan untuk mengurai radikal bebas dalam tubuh.

Lantas, apakah makan bakso bisa asam urat?

Salah satu penyebab penyakit asam urat adalah pola makan. Jika kamu mengonsumsi daging merah dan kerang secara berlebihan, terutama makanan yang mengandung banyak purin, dapat memicu penyakit asam urat. Purin adalah zat dalam makanan yang bersumber dari hewan maupun tumbuhan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176631//sakit_leher-l4bR_large.jpg
Waspada Asam Urat di Leher, Yuk Kenali Gejalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/40/3165384//pebulu_tangkis_supercantik_ratchanok_intanon_malu_malu_begitu_ditraktir_bakso_oleh_fajar_alfian-8lHD_large.jpg
Kisah Lucu Ratchanok Intanon, Pebulu Tangkis Supercantik yang Malu-Malu Ditraktir Bakso oleh Fajar Alfian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/483/3156799//asam_urat-EB1R_large.jpg
3 Ciri Asam Urat di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153719//viral-uF5m_large.jpg
Viral! Pengantin Pria Ini Tinggalkan Istri di Pelaminan Sendiri demi Makan Bakso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/298/3145522//bakso-fDHI_large.jpg
6 Rekomendasi Bakso, Legendaris hingga Ramah Kantong Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/298/3128231//resep_bakso_gepeng-HbC2_large.jpg
Resep Bakso Gepeng, Menu Lezat Atasi Bosan Santap Makanan Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement