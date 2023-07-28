6 Makanan yang Ampuh Menurunkan Kolesterol Tinggi, Konsumsi Yuk!

KOLESTEROL tinggi bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Seperti kita ketahui, kolesterol tinggi bisa memicu berbagai penyakit serius, seperti serangan jantung dan stroke.

Supaya terhindar dari berbagai penyakit akibat kolesterol tinggi, maka kita wajib mengatur pola makan dengan diet rendah kolesterol dapat. Ini membantu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh.

Dilansir dari Harvard Health Publishing, ada makanan yang ampuh menurunkan kolesterol tinggi, apa saja?

1. Oat

Langkah mudah untuk menurunkan kolesterol adalah makan semangkuk oatmeal atau sereal berbasis oat dingin untuk sarapan. Ini memberi Anda 1 hingga 2 gram serat larut. Jika merasa oatmeal terlalu hambar Anda bisa tambahkan pisang atau stroberi, selain itu dari buah tambahan Anda dapat meningkatkan serat larut yang diperoleh (sekitar setengah gram). Para ahli nutrisi merekomendasikan mendapat sekitar 20 hingga 35 gram serat dalam sehari.

2. Barley (jelai)

Seperti gandum, jelai juga dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Jelai memberikan serat larut yang baik.

3. Kacang polong

Biji dari tumbuhan polong kaya akan serat larut. Membutuhkan waktu untuk dicerna artinya Anda jadi merasa kenyang lebih lama. Ada begitu banyak jenis biji-bijian yang bisa Anda konsumsi, mulai dari navy, kacang merah, lentil, garbanzo, kacang polong, dan lainnya. Selain itu, Anda juga bisa memodifikasi cara mengolahnya agar tidak bosan.

4. Terong dan okra

Selain enak dan mudah diolah, sayur kedua sayur ini juga baik untuk menurunkan kolesterol tubuh. Kandungan pektin pada sayur ini merupakan serat larut.

