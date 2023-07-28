7 Minuman Ampuh Untuk Menurunkan Gula Darah, Salah Satunya Teh Hijau!

GULA darah yang tinggi tak boleh diabaikan. Sebab gula terlalu tinggi bisa memicu berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus.

Nah, berikut ini sejumlah minuman yang paling cepat untuk menurunkan kadar gula darah dilansir dari Eatwell:

1. Air Putih

Minum air putih bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2. Menariknya, air meningkatkan volume darah, yang memicu pelepasan asam amino serta memengaruhi regulasi gula darah.

2. Kopi

Kopi memiliki senyawa tumbuhan, yang disebut fitokimia,agar mendukung kesehatan tubu. Salah satunya pada organhati dan pankreas bisa mempertahankan fungsi insulin (pengatur utama gula darah).

Dengan mengkonsumsi 1-2 cangkir kopi sehari, maka lonjakan gula darah akan dapat diredam. Terlebih apabila kopi tersebut diminum tanpa tambahan krim ataupun gula.

3. Teh Hitam

Senyawa teh membantu meningkatkan resistensi insulin dan mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Para peneliti bahkan mengatakan komponen teh ini dapat dikembangkan menjadi produk yang suatu hari nanti dapat membantu mengelola diabetes.

4. Teh Hijau

Selain teh chamomile, teh hijau juga dapat digunakan untuk menurunkan gula darah. Hal ini karena teh hijau kaya akan polifenol yang menurunkan peradangan dan hormon stres. Namun sebagai catatan, tidak diperkenankan untuk menambah pemanis saat meminumnya.

5. Susu

Protein dalam susu sapi dapat membantu menurunkan respons glukosa darah setelah makan pada orang yang menderita diabetes. Kandungan protein bisa memperlambat pencernaan dan meningkatkan respons insulin, sehingga memiliki efek positif pada kadar gula darah.

