HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Childfree di Indonesia Masih Tabu?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |07:46 WIB
Kenapa Childfree di Indonesia Masih Tabu?
Pilih childfree (Foto: Good house keeping)
A
A
A


TERDAPAT pasangan suami istri yang memilih untuk childfree atau tidak memiliki anak. Namun di Indonesia hal itu masih menjadi sesuatu yang tabu, bahkan sebagian orang ada yang tidak menerimanya karena tidak ada penerus keluarga.

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Boy Abidin Sp.OG, Subsp F.E.R mengatakan, Indonesia masih kental dengan budaya ke-timurannya sehingga wajar jika childfree masih jadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan juga dilakukan.

Sementara untuk di luar negeri, seperti orang-orang Eropa atau Amerika childfree sudah menjadi hal yang biasa dan tidak lagi dianggap tabu oleh masyarakatnya.

Dokter Boy bilang, tidak semua budaya atau kebiasaan di negara-negara Barat baik untuk diterapkan di Indonesia. Di mana hal tersebut cukup bertolak belakang, dan tidak semua orang bisa paham serta mau menerimanya.

"Harapan saya sih ditabukan saja, jangan diikutin karena kalau kita ikutin tren di luar gak semuanya sesuatu yang baik," katanya dalam wawancara bersama Okezone Health.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
