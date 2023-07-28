Hari Hepatitis Sedunia, 3 Juta Ibu Hamil Malah Positif Mengidapnya!





HARI Hepatitis Sedunia diperingati pada 28 Juli setiap tahunnya. Untuk tahun ini, tema yang diangkat oleh Indonesia adalah 'Segerakan Tes dan Obati, Hepatitis Tidak Menunggu'.

Ya, tes dan pengobatan hepatitis sangatlah penting. Terlambat dalam 2 hal itu dapat berdampak buruk bagi pasien.

Beban Indonesia pada kasus hepatitis lumayan berat. Bahkan data yang disajikan Mantan Direktur Penyakit Menular Badan Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara, Prof Tjandra Aditama, kasus hepatitis B di RI sebanyak 7,1 persen atau setara dengan 18 juta orang (2013).

Kemudian, pada kasus hepatitis C, kasusnya sebanyak 1 persen atau setara dengan 2,5 juta orang. Lalu, sirosis hepatitis setidaknya sebesar 175.211 kasus.

Menjadi catatan penting adalah data terkait kasus hepatitis B pada ibu hamil. Prof Tjandra mengungkapkan bahwa ada 3.254.139 ibu hamil positif hepatitis B di tahun 2022.

"(Namun), pasien hepatitis B yang sudah diobati baru 81.299 (mengacu data SIRS 2019-2021)," terang Prof Tjandra pada MNC Portal, Jumat (28/7/2023).

Upaya pengobatan dan pencegahan sejatinya sudah diberikan pemerintah. Misalnya saja pencegahan dari ibu ke anak, pemerintah sudah menyiapkan HBIg (hepatitis B immune globulin) dan vaksinasi Hepatitis B 1-3. Pada aspek pengobatan, mulai 2023 ini sudah tersedia Tenofovir.

