6 Obat Untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi

SAAT kolesterol tinggi sudah sukar diturunkan secara alami, maka terpaksa diturunkan dengan memakai obat. Terdapat sejumlah obat yang dipercaya bisa menurunkan kolestrol yang tinggi, agar tidak melonjak dan tetap terkendali.

Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah bisa mengakibatkan banyak penyakit serius seperti jantung dan stroke. Karena itu, penderita perlu mengonsumsi obat kolestrol untuk mencegahnya.

Dokter banyak merekomendasikan obat penurun kolesterol bagi pasien yang menderita kolesterol tinggi sebagai upaya atau penanganan kolestrol tinggi.

Apa saja obat tersebut?

1. Pravastatin Novell 20 mg

Pravastatin adalan salah satu obat penurun kolesterol dan lemak jahat (seperti LDL, trigliserida) yang jug memiliki kemampuan untuk meningkatkan kolesterol baik dalam darah.

Anda sangat disarankan untuk menjalani diet rendah kolesterol dan rendah lemak selagi mengonsumsi Pravastatin, agar kinerja obat ini semakin optimal.

2. Avesco Kaplet

Avesco Kaplet adalah obat kolesterol yang mengandung atorvastatin. Obat ini bisa menghambat produksi kolesterol di hati sehingga bisa mengurangi kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh.

Obat kolesterol merek Avesco tersedia dalam bentuk kaplet 10 mg dan 20 mg. Obat ini bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan.

Perlu diingat, hindari konsumsi anggur selama menjalani pengobatan dengan Avesco Kaplet, kecuali diizinkan oleh dokter.

3. Fibramed Kapsul

Obat satu ini bermanfaat untuk menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat, serta meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) dalam darah.

Pada orang yang memiliki kadar trigliserida tinggi, obat ini juga dapat digunakan untuk menurunkan risiko terjadinya pankreatitis.

Kandungan fenofibrate dalam fibramed bekerja meningkatkan pembuangan trigliserida dan kolesterol jahat dari dalam tubuh. Obat ini sebaiknya dikonsumsi saat makan.

