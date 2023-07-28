8 Kebiasaan Sehat yang Bikin Panjang Umur, Salah Satunya Hindari Makan Berlebihan!

SETIAP manusia pasti ingin hidup sehat dan punya umur yang panjang. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental. Banyak orang menilai bahwa usia harapan hidup panjang ditentukan oleh genetika.

Memang, genetika punya peran dalam usia harapan hidup. Namun ternyata faktor lingkungan, dan pola makan serta gaya hidup sehatlah yang jadi kunci berumur panjang.

Dikutip dari healthline, berikut kebiasaan yang membuat umur makin panjang!

1. Hindari makan berlebihan

Hubungan antara asupan kalori dan umur panjang saat ini menarik banyak perhatian. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa pengurangan 10–50% dalam asupan kalori normal dapat meningkatkan umur maksimum. Studi populasi manusia yang terkenal karena umur panjang juga mengamati hubungan antara asupan kalori rendah, umur panjang, dan kemungkinan mengidap penyakit yang lebih rendah. Terlebih lagi, pembatasan kalori dapat membantu mengurangi kelebihan berat badan dan lemak perut, yang keduanya terkait dengan rentang hidup yang lebih pendek.

2. Konsumsi makanan nabati yang sehat

Mengkonsumsi berbagai macam makanan nabati, seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, biji-bijian, dan kacang-kacangan, dapat menurunkan risiko penyakit dan meningkatkan umur panjang. Misalnya, banyak penelitian mengaitkan pola makan kaya nabati dengan risiko kematian dini yang lebih rendah, serta penurunan risiko kanker, sindrom metabolik, penyakit jantung, depresi, dan kerusakan otak.

3. Tetap aktif secara fisik

Tidak mengherankan jika tetap aktif secara fisik dapat membuat anda tetap sehat dan panjang umur. Latihan minimal 15 menit per hari dapat membantu Anda mencapai manfaat, yang dapat mencakup tambahan usia 3 tahun. Selain itu, risiko kematian dini anda dapat menurun sebesar 4% untuk setiap tambahan aktivitas fisik harian selama 15 menit.

4. Jangan merokok

Merokok sangat terkait dengan penyakit dan kematian dini. Secara keseluruhan, orang yang merokok dapat kehilangan hingga 10 tahun hidup dan 3 kali lebih mungkin meninggal sebelum waktunya dibandingkan mereka yang tidak pernah merokok. Ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Satu studi melaporkan bahwa individu yang berhenti merokok pada usia 35 dapat memperpanjang hidup mereka hingga 8,5 tahun. Selain itu, berhenti merokok di usia 60an dapat menambah 3,7 tahun dalam hidup Anda.

5. Kurangi alkohol

Konsumsi alkohol berat dikaitkan dengan penyakit hati, jantung, dan pankreas, serta peningkatan risiko kematian dini secara keseluruhan. Anggur dianggap sangat bermanfaat karena kandungan antioksidan polifenolnya yang tinggi. Hasil dari penelitian selama 29 tahun menunjukkan bahwa pria yang lebih menyukai anggur 34% lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal lebih awal daripada mereka yang lebih suka bir atau minuman beralkohol.

