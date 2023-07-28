5 Tempat Wisata Favorit di Sekitar Pulau Komodo, Pesonanya bak Kepingan Surga

PULAU Komodo di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Barat merupakan destinasi wisata terkenal sampai ke mancanegara karena menjadi salah satu habitat komodo, hewan purba dan endemik Indonesia. Sekitar pulau komodo sedikitnya ada 5 tempat wisata favorit yang pesonanya bak surga dunia.

Taman Nasional Komodo yang terdiri dari tiga pulau besar; Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau kecil lainnya sering jadi sasaran kunjungan wisatawan maupun peneliti.

Selain komodo, ada banyak satwa, ekosistem dan biota laut dilindungi di kawasan taman nasional tersebut.

Pulau Komodo sendiri masuk dalam destinasi wisata yang diunggulkan di Indonesia. Berikut 5 tempat wisata favorit di sekitar Pulau Komodo yang bisa Anda sambangi.

1. Pulau Rinca

Masih di kawasan Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca juga tak kalah menarik dan jadi incaran para bule untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Pulau Rinca berada di sebelah barat Pulau Flores, yang dipisahkan oleh Selat Molo.

Komodo di Pulau Rinca

Pulau ini juga merupakan bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO, karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Padar dan Gili Motang.

2. Pulau Padar

Pulau Padar juga merupakan salah satu wilayah di Taman Nasional Komodo. Serta jadi pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo, setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca.

Pulau Padar

Pulau Padar tidak dihuni oleh ora atau komodo. Di sekitar pulau ini terdapat pula tiga atau empat pulau kecil.

Pulau Padar juga diterima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, karena berada di dalam wilayah Taman Nasional Komodo, bersama dengan Pulau Komodo,Pulau Rinca dan Gili Motang.