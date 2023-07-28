Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Masuk Desa Wisata Terbaik Nasional, Ini Keunggulan Dewi Cika Cipta Karya Bengkayang

Antara , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |04:00 WIB
Wisata Dewi Cika di Desa Cipta Karya, Bengkayang, Kalimantan Barat masuk 75 besar ADWI 2023. (Foto: ANTARA/Wati)
Wisata Dewi Cika di Desa Cipta Karya, Bengkayang, Kalimantan Barat masuk 75 besar ADWI 2023. (Foto: ANTARA/Wati)
A
A
A

DESTINASI wisata Dewi Cika di Desa Cipta Karya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat masuk dalam 75 besar desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023.

"Bersyukur kita masuk dalam lingkaran 75 besar dari 4,575 desa yang ikut se-Indonesia. Saat ini wisata Dewi Cika Desa Cipta Karya tengah menjalankan penilaian dari tim juri untuk lanjutan," ujar Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Bengkayang, I Made Putra Negara seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (29/7/2023).

 BACA JUGA:

Ia mengatakan bahwa ada lima kategori yang menjadi dasar penilaian oleh dewan juri yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu kategori atraksi dan daya tarik wisata, kategori homestay dan toilet, kategori digital dan konten kreatif, kategori kuliner, fesyen dan kriya dan kategori kelembagaan dan CHSE.

 

Ia mengatakan tim juri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan penilaian pada 26-27 Juli 2023.

Dalam penilaian masuk dalam 75 besar ini tim juri langsung berkunjung ke desa untuk memastikan secara langsung keberadaan desa dan wisata desanya serta untuk menentukan Desa Wisata Cipta Karya masuk ranking ke berapa dari 75 desa wisata lainnya.

