HOME WOMEN TRAVEL

10 Rekomendasi Tempat Wisata Populer di Gianyar Bali 2023, Pesonanya Menakjubkan

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |12:00 WIB
10 Rekomendasi Tempat Wisata Populer di Gianyar Bali 2023, Pesonanya Menakjubkan
Tegalalang di Ubud, Gianyar, Bali (Foto: Freepik)
KABUPATEN Gianyar merupakan pusat budaya ukir di Bali. Ada beragam tempat wisata populer di Gianyar yang sering jadi sasaran jelajah turis baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Wisata di Gianyar banyak pilihannya mulai dari bertema seni, budaya, alam, bahari, religi, hingga yang kekinian yang membuat liburan semakin berkesan.

Kota Ubud di Gianyar termasuk destinasi liburan favorit wisatawan khususnya turis dari mancanegara di Pulau Dewata karena menyajikan pemandangan alam yang sangat indah khas Bali dan punya beragam tempat wisata menarik serta resort-resort bernuansa alam.

Berikut 10 rekomendasi tempat wisata populer di Gianyar Bali 2023 yang dapat Anda sambangi saat liburan.

1. Pura Tirta Empul

Tentunya sudah tidak asing lagi bukan mendengar nama tempat ini. Pura Tirta Empul merupakan destinasi wisata religi yang berlokasi di Jalan Tirta, Manukaya, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali.

Ilustrasi

Pura Tirta Empul di Gianyar, Bali (Instagram @queen_nix)

Daya tarik di sini adalah terdapat pemandian dengan 11 mata air, di mana masyarakat Bali mempercayainya sebagai air suci. Maka mereka biasa menjadikannya untuk menyucikan diri, khususnya bagi umat Hindu.

2. Tegallalang Rice Terrace

Tempat wisata hits 2023 di Gianyar Bali selanjutnya, yaitu Tegallalang Rice Terrace. Di sini Anda bisa melihat pemandangan indah serba hijau, atau melakukan trekking di area persawahan.

Lokasi Tegalalang Rice Terrace ada di Jalan Raya Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Tempat ini sudah sangat terkenal di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara.

 Ilustrasi

Tegalalang di Gianyar, Bali (Instagram @oneoceanaway)

4. Monkey Forest Ubud

Monkey Forest Ubud atau disebut juga Mandala Suci Wenara Wana merupakan sebuah kawasan cagar alam sekaligus komplek candi yang terletak di Ubud, Gianyar, Bali.

Kawasan ini menjadi tempat tinggal bagi sekitar 340 ekor Macaca fascicularis yang lebih dikenal dengan kera ekor panjang.

Ilustrasi

Monkey Forest Ubud

4. Pantai Lebih Gianyar 

Hamparan pasir hitam khas yang menyapa Anda saat masuk ke area bibir pantai Lebih Gianyar begitu kontras dan terlihat jelas. Sebab, pantai ini masih sangat alami dan asri dan menjadi keunggulan dari spot ini.

Suasananya sangat tentram dan nyaman membuat para traveler betah berlama-lama menikmati pemandangannya yang bagus.

