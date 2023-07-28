7 Wisata Malam di Singapura yang Sangat Eksotis, Bikin Hati Makin Riang

SINGAPURA memiliki berbagai macam destinasi wisata menarik, bahkan ada yang bisa dijelajahi di malam hari.

Dengan kotanya yang megah dan sangat gemerlap, menikmati wisata malam di Negeri Singa sangat mengasyikkan.

Wisata malam di Singapura akan memberikan Anda berbagai pengalaman.

Berikut 7 rekomendasi wisata malam di Singapura.

BACA JUGA:

1. Gardens by the Bay

Garden by The Bay yang terletak di Marina Bay Waterfront merupakan taman yang sangat populer dengan keindahannya. Ada pohon-pohon supertree yang bercahaya warna-warni di malam hari.

Gardens by the Bay (Klook)

Selain pertunjukan cahaya, ada suara-suara menarik di sekitar pohon-pohon tersebut. Meski berada di tengah pusat kota, Gardens by the Bay mampu menjadi solusi bagi turis yang ingin menikmati suasana hutan.

2. Marina Bay Sands

Marina Bay Sands sangat ikonik dan populer di Singapura ini. Pusat hiburan terpadu dan hotel mewah bintang 5 lengkap dengan kasino ini selalu jadi sasaran bagi turis-turis berduit.

Menghadap ke Teluk Singapura, Marina Bay Sand menyajikan pemandangan spektakuler apalagi di malam hari. Anda juga bisa menikmati pemandangan ini dari atas SkyPark yang letaknya ada di atap hotel, bentuknya seperti perahu yang melayang di ketinggian.

Marina Bay Sands (TIH)

3. Sentosa Island

Selanjutnya adalah Sentosa Island, tempat ini sangat terkenal di Singapura. Menawarkan berbagai atraksi serta wisata malam yang akan menarik para wisatawan.

Saat berkunjung ke sini, Anda dapat menikmati pertunjukan musik dan cahaya di Wings of Time. Tak lupa juga menikmati minuman yang tersedia di bar pantai.