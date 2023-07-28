Simak Tips Menjadi Seorang Hotelier

BEKERJA di bidang hospitality dan perhotelan menjadi impian banyak orang. Beragam kesempatan kerja di dunia perhotelan juga dapat membuat generasi muda eksplorasi berbagai bidang sesuai minat dan kemampuan.

Seseorang yang bekerja di industri perhotelan sendiri disebut dengan istilah hotelier. Hotelier ditunjukkan untuk semua orang yang bekerja di hotel, mulai dari staff, sales, marketing, manager, hingga owner.

Melihat profesi hotelier ini memiliki jenjang karier yang menjanjikan, tentu banyak orang yang tertarik untuk menekuni bidang itu. Seorang hotelier salah satu hotel di Jakarta, Nataliana mengatakan untuk bisa bekerja di dunia hotel tentunya harus menempuh pendidikan di bidang perhotelan.

"Hotelier itu majornya hotel bisnis program, terus di semester 5 kita dipecah lagi jadi tiga, ada bisnis manajemen, kuliner, dan MICE. Nah aku ambil program manajemennya," ujar Nataliana, saat menjadi bintang tamu di Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Cita - Cita Berkarier Di Perhotelan? Berikut Tugas dan Tips Menjadi Hotelier', Jumat (28/7/2023).

Meski demikian, lanjut Nataliana, orang yang menempuh pendidikan di luar jurusan perhotelan tetap bisa menjadi hotelier. Namun tidak bisa mendapatkan posisi spesifik.

"Nanti di operasional dulu sekitar 1-3 tahun, baru pelan-pelan naik ke departemen yang sebisa mungkin mereka udah paham. Jadi ya harus dari nol dulu," tuturnya.