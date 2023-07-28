Mengenal Profesi Hotelier Beserta Tugasnya

HOTELIER mungkin masih terdengar asing di telinga banyak orang, padahal ini termasuk profesi yang menjanjikan. Hotelier merupakan istilah yang diberikan untuk manajemen perhotelan.

Profesi itu juga dapat digunakan untuk mereka yang bekerja di di dunia perhotelan, baik sebagai pemilik, manajer, sales, marketing, dan pegawai hotel lainnya.

"Orang yang bekerja di bidang hospitality disebutnya hotelier," ujar Nataliana yang berprofesi sebagai hotelier di salah satu hotel di Jakarta, saat menjadi bintang tamu di Podcast Aksi Nyata Partai Perindobertajuk 'Cita - Cita Berkarier Di Perhotelan? Berikut Tugas dan Tips Menjadi Hotelier', Jumat (28/7/2023).

Perempuan lulusan Podomoro University mengatakan dirinya sudah cukup lama bekerja sebagai hotelier sejak lama. Dia memiliki tugas sebagai sales untuk mempromosikan produk.

"Aku tugasnya jualan, jualan kamar dan meeting room. Kalau fasilitas sudah include di kamar dan biasanya yang dijual kamarnya," jelasnya lagi.

Salah satu tugas pentingnya sebagai hotelier adalah dia membuat event jelang hari besar, seperti Lebaran, Tahun Baru, Natal, hingga momen Valentine.

"Kalau promo biasanya kita kerjasama sama hotel. Sebulan sebelum seasonal event itu kita udah bikin meeting dulu. Kita mau bundling package apa, special price berapa, dan lain sebagainya. Contoh yang paling banyak biasanya Valentine include sama candle light dinner," tuturnya.