Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengulik Sejarah Baubau, Kota Pemilik Benteng Terbesar di Dunia

Andini Putri Nurazizah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |16:00 WIB
Mengulik Sejarah Baubau, Kota Pemilik Benteng Terbesar di Dunia
Benteng peninggalan Kesultanan Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Foto: Okezone.com)
A
A
A

KOTA Baubau di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara punya sejarah panjang. Kota ini punya banyak benteng peninggalan masa lalu termasuk Benteng Keraton Buton yang masuk rekor sebagai benteng terbesar di dunia. Itu jadi alasan Baubau dijuluki sebagai Negeri Seribu Benteng.

Baubau berasal dari kata Bau, gelar bangsawan kerajaan masa lalu. Dulu banyak bangsawan bergelar Bau datang ke Buton sehingga kota tersebut disebut Baubau.

Kota Baubau yang luasnya sekitar 295,072 kilometer persegi dihuni sekitar 167.519 jiwa berdasarkan sensus 2018. Baubau pernah jadi Ibu Kota Kabupaten Buton sebelum dimekarkan dengan status kota madya pada 2001.

Dahulu kala, Baubau merupakan pusat Kerajaan Buton atau Wolio yang berdiri pada awal abad ke-15 atau 1401–1499 Masehi.

Mengutip dari Wikipedia, awal mula Buton jadi sebuah kerajaan dirintis oleh kelompok Mia Patamiana atau si empat orang yang datang ke Buton pada abad 13.

Mereka adalah Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo dan Sijawangkati yang berasal dari Semenanjung Melayu atau Johor.

Tanah Buton kemudian didatangi Raja Bone bernama Arung Palakka bersama sejumlah bangsawan Bone dan Soppeng pada Desember 1660.

Kedatangan Arung Palakka dan yang lainnya pada saat itu hendak meminta perlindungan kepada Sultan Buton dari ancaman Gowa.

Usai perjanjian Bongaya dan kekalahan Gowa, Arung Palakka bersama dengan sejumlah bangsawan lainnya dari latar etnis Bugis memilih untuk menetap di Buton sebagai warga. Hal ini dikarenakan, Tanah Buton pada waktu itu jauh lebih aman daripada Sulawesi Selatan yang penuh dengan konflik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/408/3070251/wolfs_lair_markas_rahasia_hitler_yang_hampir_mengubah_sejarah-SBxf_large.jpg
Wolf’s Lair, Destinasi Wisata Markas Rahasia Hitler yang Hampir Mengubah Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/408/3050429/rumah_rengasdengklok-SkZK_large.JPG
Intip Rumah Pahlawan Tanpa Bintang di Rengasdengklok, Tonggak Sejarah Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044962/ukiran_kuno_di_gubuk_tempat_lahir_halim_perdanakusuma-ykP6_large.JPG
Melihat Ukiran Kuno di Gubuk Tempat Lahir Pahlawan Nasional Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/408/3012590/intip-kemegahan-candi-sewu-tempat-dwi-sasono-rayakan-waisak-bareng-sophia-latjuba-dan-eva-celia-nHfg10YWdx.JPG
Intip Kemegahan Candi Sewu, Tempat Dwi Sasono Rayakan Waisak Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/406/3000298/mengenal-mancanagera-timur-wilayah-pecahan-kesultanan-mataram-pascatakluk-dari-voc-belanda-kd3iW3xrJY.JPG
Mengenal Mancanagera Timur, Wilayah Pecahan Kesultanan Mataram Pascatakluk dari VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/406/2998579/mendut-buddhist-monastery-wisata-unik-gratisan-di-magelang-vibes-thailand-d0fQ2TZZva.JPG
Mendut Buddhist Monastery, Wisata Unik Gratisan di Magelang Vibes Thailand
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement