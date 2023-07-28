Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dikenal Top Predator, Apakah Komodo Bisa Makan Manusia?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |18:00 WIB
Komodo (Foto: Live Science)
APAKAH komodo bisa makan manusia? Pertanyaan ini mungkin kerap ada di benak banyak orang mengingat kadal terbesar di dunia itu merupakan jenis karnivora atau pemakan daging. Bahkan masuk katagori hewan top predator dan kanibal yang bisa memakan anaknya sendiri.

Komodo biasa melahap hewan lain seperti babi, anjing, kambing, rusa, sapi, kerbau, tikus, burung, dan lainnya. Komodo bahkan bisa menelan langsung seekor kambing.

Hewan dengan nama ilmiah Varanus komodoensis secara alami hidup di Pulau Komodo, Flores, Rinca, dan Gili Montang di Indonesia. Mereka terkenal dengan keagresifannya dan tenaga yang kuat.

Hewan ini menjadi predator bagi hewan lain, namun apakah komodo bisa makan manusia?

Merangkum dari Smithsonian’s National Zoo, kadal dengan berat 70 kilogram dan panjang sekitar 3,3 meter ini adalah seekor karnivora dan biasanya memakan bangkai atau daging busuk dari hewan mati. Namun, mereka sepenuhnya dapat berburu mangsa hidup, seperti kuda, kambing, atau kerbau.

Dibandingkan dengan buaya dan reptil lainnya, komodo memiliki kekuatan gigitan yang lebih lemah. Mereka lebih mengandalkan gigi dan cakaran yang panjang untuk mengoyak dan menyobek daging mangsanya.

Tak hanya itu saja, komodo juga memiliki senjata sekunder berupa racun dan bakteri. Senjata ini terletak pada air liur dan juga rahang bawah komodo. Cara kerja racun tersebut adalah dengan mencegah pembekuan darah mangsa sehingga mangsa akan kekurangan banyak darah sebelum mati.

