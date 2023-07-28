Ini Satu-satunya Hotel Bintang 8 di Dunia, Super Mewah Kelas Sultan

PERNAHKAH mendengar hotel bintang 8? Ya, di dunia ternyata ada satu hotel bintang 8 yang tentunya sangat super mewah dan hanya orang-orang berduit saja yang bisa menyewa kamar di hotel tersebut. Namanya Burj Al Arab. Terletak di Jumeirah, pulau buatan di Kota Dubai, Uni Emirat Arab.

Bangunan Burj Al Arab sangat ikonik. Tingginya setinggi 321 meter, tercatat sebagai hotel tertinggi kedua di dunia dan termewah di dunia.

Burj Al Arab memancarkan kemewahan dan keglamoran, dilengkapi dengan harga yang fantastis per malam. Hotel yang terkenal dengan

BACA JUGA:

desain berbentuk layarnya yang mencolok, dan suite mewahnya ini memiliki harga rata-rata USD24.000 atau Rp362 juta per malam.

Hotel ini menjadi salah satu bangunan yang paling banyak difoto di Dubai, dan masuk dalam daftar keinginan banyak wisatawan. Bukan tanpa

sebab Burj Al Arab menjadi satu-satunya hotel bintang 8 di dunia, ada beberapa fasilitas sangat mewah yang hanya ada di hotel satu ini.

Burj Al Arab (Business Insider)

Adapun beberapa fasilitas yang disediakan oleh Burj Al Arab, antara lain:

Pemandangan laut

Layanan sopir Rolls Royce

Layanan transfer helikopter/helipad pribadi

9 restoran khas

32 cabana mewah

Jendela dari lantai ke langit-langit

iPad, iMac, TV layar lebar, WiFi & stasiun dok di setiap suite

Jendela dari lantai ke langit-langit

Talise Spa dengan kolam tanpa batas, hot tub, ruang perawatan, ruang uap, kolam berendam, dan sauna