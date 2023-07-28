Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Ajak Investor Kolaborasi Pacu Pariwisata RI

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengajak investor baik domestik maupun mancanegara untuk memperbanyak investasi dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Dalam ASEAN Workshop on Tourism Investment Facilitation and Sharing Best Practices di Merusaka Nusa Dua, Bali, Kamis (27/7/2023) Wamenparekraf Angela --yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif ini-- mengatakan pariwisata merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang terus berkembang di berbagai belahan dunia.

Karena, pariwisata banyak menciptakan lapangan dan membangkitkan perekonomian masyarakat.

"Namun pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa pada sektor ini. Meski demikian, para pemangku kepentingan pariwisata dari seluruh dunia berkolaborasi dan memikirkan bersama bagaimana mengembangkan sektor pariwisata lebih lanjut dari pengaruh pandemi dan perkembangan ekonomi dengan mengutamakan keberlangsungan lingkungan," kata Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini.

Oleh karena itu, Wamenparekraf Angela mengungkapkan sebagai upaya mengembangkan sektor ini, diperlukan lebih banyak investasi untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat ekosistem pariwisata, khususnya di Indonesia.