7 Fakta Unik Tasmanian Devil, si Pemalu yang Mudah Marah

TASMANIA devil merupakan marsupial karnivora yang berasal dari pulau Tasmania di Australia. Secara fisik, tasmanian devil memiliki panjang 50 hingga 80 cm dengan berat mencapai 12 kilogram. Uniknya, Tasmanian devil memiliki ekor dengan bulu lebat yang panjangnya hampir setengah tubuhnya.

Marsupial dengan bulu dominan berwarna hitam dan putih di bagian dada ini dikenal memiliki sifat pemalu, namun mudah marah. Bahkan, tasmanian devil atau setan tasmania pernah dianggap sebagai gangguan bagi peternakan unggas di kota Hobart pada tahun 1830.

BACA JUGA:

Tidak hanya pernah dianggap sebagai pengganggu, berikut 7 fakta lain tentang tasmanian devil yang dilansir dari Australia.com :

1. Memiliki suara nyaring

Pekikan dari setan tasmania ini sangat menakutkan, apalagi ditambah kebiasaan mereka yang suka diam di semak belukar. Namun, suara tersebut biasanya dikeluarkan untuk menggertak lawan dan menghindari perkelahian.

Tasmania devil (Unsplash)

Suara yang dikeluarkan tasmanian devil pun beragam, seperti suara batuk, geraman, dengusan, endusan dan bersin.

2. Gigitan kuat

Tasmanian devil mempunyai struktur gigi yang tajam dan kuat. Tak heran jika mereka bisa dengan mudah melumat mangsanya hingga ke tulang.

Kepalanya yang besar dengan rahang yang bisa membuka hingga 80 derajat tentunya juga memudahkan mereka menyantap setiap bagian tubuh mangsanya.

3. Memiliki lemak di bagian ekor

Bagian belakang tubuh tasmanian devil memang akan terlihat lebih besar dari bagian lainnya. Ini dikarenakan tasmanian devil menyimpan lemak di bagian ekornya layaknya marsupial pada umumnya. Bobot ekor tersebut juga bisa menjadi penanda kesehatan tasmanian devil.