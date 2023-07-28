5 Fakta Mengejutkan Cewek Jepang yang Bikin Pria Mabuk Kepayang

PEREMPUAN Jepang umumnya cantik dan imut. Kulitnya putih, langsing, berambut hitam, tubuhnya terawat, dan sopan sebagai bagian dari budaya Negeri Sakura. Soal kecantikan, cewek Jepang memang tak terlalu neko-neko.

Wanita Jepang memang pantas dijadikan pasangan. Ada sederet fakta menarik tentang cewek Jepang yang bisa bikin pria mabuk kepayang dan makin cinta. Berikut di antaranya :

1. Tradisi kecantikan Aneh

Wanita Jepang merawat kecantikan menggunakan kotoran burung sebagai bedak terdengar agak aneh. Tapi, ini fakta.

Di Jepang ada tradisi unik bernama uguisu no fun, yaitu wanita merawat wajah dengan kotoran burung. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Edo sekitar 1600 Masehi silam.

Awalnya, pada periode Heain sekitar 700 Masehi di Korea kuno, mereka menggunakan kotoran burung nightingale untuk menghilangkan noda di pakaian. Kemudian pengetahuan ini diturunkan ke Jepang kuno.

2. Penyayang

Cewek Jepang umumnya punya sifat penyayang. Mereka memiliki karakter sopan, tata krama baik, dan pekerja keras. Bentuk kesopanan wanita Jepang bisa dinilai dari rendahnya tingkat rasisme yang terjadi.

3. Jarang Gendut

Di Jepang seperti haram hukumnya memiliki tubuh gendut. Oleh karena itu, setiap penduduk Jepang akan sangat berusaha membuat tubuh mereka tetap ramping hingga masa tua.