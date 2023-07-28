Mau Liburan ke Eropa? Inilah 5 Negara Benua Biru dengan Aplikasi Visa Termudah

TERDAPAT lima negara Eropa memiliki aplikasi visa termudah untuk berwisata ataupun untuk mencari kerja.

Negara di Eropa memang terkenal dengan keindahan alam dan warisan budayanya.

Tak hanya itu, beberapa negara Eropa juga menawarkan proses aplikasi visa yang relatif mudah bagi mereka yang ingin merasakan hidup baru di benua biru ini.

Berikut 5 negara Eropa yang punya aplikasi visa termudah melansir Schengen Visa;

1. Lithuania

Lithuania merupakan salah satu negara Eropa yang punya visa termudah. Negara ini telah mengabulkan 98,7% aplikasi visa pada tahun 2021. Artinya Lithuania hanya menolak 2,8% visa saja.

Mulanya negara Kazakhstan mengaplikasi 3.481 visa. Lithuania menerima 3.090 visa di antaranya. Visa ini sudah termasuk visa transit bandara, visa multiple entry, dan lainnya.

2. Estonia

Sangat mudah untuk mendapatkan visa di Estonia. Negara ini menyetujui sekitar 98,4% visa yang diajukan. Dari 40.657 pelamar, setidaknya 38.389 mendapat persetujuan. Namun sebelum itu, tidak lupa untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Rusia menjadi negara terbanyak melamar visa ke Estonia. Setidaknya ada 22.856 visa dikabulkan dari 23.268 pemohon diantaranya. Pemerosesan visa di negara ini memakan waktu selama 15 hari.

3. Finlandia

Berikutnya negara Nordik, Finlandia, memudahkan setiap pelamar visa ke negaranya. Persentase persetujuan mencapai 98,3%.

Pada tahun 2021, Finlandia menyetujui 55.882 visa dari 61.018 pelamar. Kemudahan mengajukan visa memberi kesempatan masyarakat dari berbagai dunia untuk pergi ke Finlandia.