HOME WOMEN TRAVEL

Duh Gemasnya Sandiaga Uno Latihan Dansa Jelang Pernikahan Sang Putri Sulung

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:32 WIB
Duh Gemasnya Sandiaga Uno Latihan Dansa Jelang Pernikahan Sang Putri Sulung
Sandiaga Uno dan Annesha Atheera (Foto: Instagram/@sandiuno)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyambut bahagia waktu demi waktu menjelang pernikahan putri sulungnya bernama Anneesha Atheera.

Saking semangatnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sampai latihan dansa bersama buah hati tercinta.

Alih-alih ingin berdansa, Sandiaga dan Atheera malah sama-sama melompat sambil berpegangan satu sama lain.

"Mau latihan dansa untuk pernikahan Kakak Atheera, tapi kita malah keseruan loncat-loncat!," kata Sandiga, seperti dikutip pada akun instagramnya, Jumat (28/7/2023).

Sandiaga dan putri sulungnya kompak mengenakan kemeja putih dipadukan bersama celana jins denim panjang.

Sandiaga Uno dan Anneesha Atheera

(Foto: Instagram/@sandiuno)

Atheera menaruh kedua tangan di pundak sang ayah, sementara Sandiaga melakukan hal serupa namun satu tangan berada di pinggang Atheerah.

Keduanya tertawa lepas sambil terus melompat-lompat. Momen akrab antara ayah dan anak bikin terlihat semakin menggemaskan!

Lewat kolom caption, mantan Wagub DKI Jakarta itu juga mengabarkan, tidak lama lagi Atheera akan segera melaju ke jenjang pernikahan bersama calon suami. Sayangnya, sosok calon menantu 'Mas Menteri' ini belum kunjung dibeberkan.

"Alhamdulillah, sebentar lagi putri saya, Atheera, akan memasuki babak baru dalam kehidupannya yaitu pernikahan. Saya dan Mama @nurasiauno pastinya mendoakan yang terbaik untuk Atheera dan calon suaminya," tulis Sandiaga.

